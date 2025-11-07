賴清德喊「5年後觀光產值破兆元」　盼國旅品質能加油

▲ITF台北國際旅展今日在南港展覽館登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

全台規模最大的ITF台北國際旅展今日起連4天在台北南港展覽館一館登場，總統賴清德出席開幕典禮時致詞表示，政府將全力推動觀光立國目標，力拚2030年國內觀光產值突破兆元，不過也希望國旅品質能加油，讓民眾願意留在國內觀光。

總統賴清德在開幕式致詞表示，台灣以觀光立國，「我們一定要團結合作，善用台灣的好山好水，以及美食美景美麗的多元文化，來推動帶動台灣觀光產業發展。」他也提到，去年國旅觀光產值已達8378億元，希望在2030年能夠達到兆元產值。

為了達到兆元產值，賴清德建議行政院與交通部儘速成立觀光專責單位，統籌推動人才培育、商品開發與產業鏈整合，提升整體效率與競爭力。

賴清德也看好國旅發展前景，像是今年共有9個連續假期、共33天休假日，再加上經濟持續成長、家庭可支配所得增加，以及政府減稅與社會福利政策推動，國人「有時間也有能力」規劃更多旅遊行程。此外，行政院也正協助勞動部開放中階技術外籍移工投入觀光與旅宿業，解決人力缺口問題。

不過，賴清德也提到，當國人有時間也有能力規劃更多旅遊行程時，如果國旅品質跟國際旅遊相差不多，民眾會優先選擇出國，希望國旅品質能再加油，而政府各部會與業者都要一起努力。

ITF台北國際旅展今日至10日在南港展覽館一館登場，今年規模再創新高，有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，攤位數突破1600格，匯集逾40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉。

航空公司部分，今年主打「展場限定最殺優惠」。中華航空配合鳳凰城新航線，全航線最低76折起；星宇航空全航線85折，消費滿2萬元可抽亞洲不限航點商務艙；日本航空推出台日線來回機票未稅7700元起；長榮航空展出第四代豪華經濟艙座椅，並設有達拉斯、釜山AI拍照區；達美航空直飛西雅圖來回85折起。

旅展國際館方面，日本館規模歷年最大，涵蓋自由行、滑雪、溫泉、主題樂園與購物等多元主題；美國館睽違7年再度回歸，天天抽機票、最大獎為「台北-美國不限航點」來回機票；韓國館打造「朴寶劍zone」互動區，完成任務可拍立得合影，周末還加碼送大韓航空機票；泰國館主打「曼谷萬元有找」、現場下單第二人免費。