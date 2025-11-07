ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
香港「Merry Balloon」12/28限定　海綿寶寶、嚕嚕米20角色升空

▲「2025 Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日開跑。（圖／主辦方提供）

▲「2025 Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日開跑。（圖／主辦方提供）

記者彭懷玉／綜合報導

家長們準備帶小孩衝香港！「2025 Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日開跑，一日限定的氣球遊行最令人期待，囊括海綿寶寶、Care Bears、嚕嚕米、汪汪隊立大功、佩佩豬等20個角色全飛上天；12月6日起，在西九文化區大草坪還有巨型氣球夢幻樂園，今起開放線上購票。

▲「2025 Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日開跑。（圖／主辦方提供）

▲「Merry Balloon Parade」首次降臨香港，將於12月28日登場。（圖／主辦方提供）

其中，「Merry Balloon Parade」首次降臨香港，將於12月28日登場，近20個全球知名IP角色化身巨型浮空氣球，沿著香港海濱長廊，從香港故宮博物館飄揚至M+，為維多利亞港的天際線增添童趣色彩。

▲「2025 Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日開跑。（圖／主辦方提供）

▲▼「2025 Merry Balloon Hong Kong」Care Bears；M&M’s與罐頭豬LuLu。（圖／主辦方提供）

▲「2025 Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日開跑。（圖／主辦方提供）

▲「2025 Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日開跑。（圖／主辦方提供）

主辦單位表示，參與的IP角色包括：海綿寶寶、嚕嚕米、Care Bears、Garfield、香港機器人、罐頭豬LuLu、小小人物、M&M’s、MOLLY、海洋公園熊貓朋友、汪汪隊立大功、佩佩豬、馬鈴薯頭、SHO-CHAN及小王子等，以巨型氦氣球的形式現身香港，營造出奇幻氛圍，為城市注入別於以往的節慶魅力。

▲「2025 Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日開跑。（圖／主辦方提供）

▲▼「Merry Balloon Park」12月6日起開放；「倒立氣球世界」會進入一個繽紛的氣球遊樂場。（圖／主辦方提供）

▲「2025 Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日開跑。（圖／主辦方提供）

另外，「Merry Balloon Park」12月6日至2026年1月4日開放，位於西九文化區大草坪，設有2大主題區，「倒立氣球世界」會進入一個繽紛的氣球遊樂場，還有一個7公尺高的巨型彈跳滑梯和一條40公尺長的跑道；「拍照與遊樂區」則以一棵7公尺高的聖誕樹為核心，周圍擺滿迷宮及受歡迎的IP角色裝置。氣墊公園分為「日間與夜間時段」售票，詳見Klook售票網站。

▲「2025 Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日開跑。（圖／主辦方提供）

▲旅客可以收集明信片上的印章，參加互動尋寶遊戲，換取精美禮品。（圖／主辦方提供）

而AR氣球尋寶和集章「Merry-Go-Around Town」於11月24日啟動，旅客可透過AR技術在香港熱點尋找巨型IP角色氣球，並收集明信片上的印章，參加互動尋寶遊戲，換取精美禮品。快閃店也祭出限量商品，即日起開放預購。

