ITF展場限定優惠！加購烤鴨二吃券61折　雙人下午茶千元有找

▲購買神仙燒鵝四吃券，可加購限定粵亮廣式料理靓皮烤鴨2吃劵，1張1,999元。（圖／六福萬怡提供）

▲旅展現場限定優惠，買神仙燒鵝四吃券，可加購限定粵亮廣式料理靚皮烤鴨二吃券，1張1,999元。（圖／六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

ITF台北國際旅展今日在南港展覽館登場，雖然許多業者早就搶推線上旅展，不過為了衝買氣，不少飯店還是祭出展場限定優惠，像是台北六福萬怡神仙燒鵝四吃券+靚皮烤鴨二吃券優惠61折，福容大飯店六店聯合「雙人下午茶套餐券」只要999元，每日限量100名。

台北六福萬怡

購買神仙燒鵝四吃券加購限定粵亮廣式料理靚皮烤鴨二吃券，1張1,999元，原價3,278元，約61折。

福容大飯店

六店聯合「雙人下午茶套餐券999元」，旅展現場每日下午2點準時登場，每日限量100名、每人限購2張。

台北遠東香格里拉與Mega50

旅展現場（攤位M115）單筆消費滿萬元，即可獲贈「精選番茄牛肉麵兌換券」與「遠東Café自助餐雙人同行1人免費券」。

國泰飯店集團

11月8日：中午12點至下午1點，購買「和逸飯店全台五館聯合住宿券」，買10張送2張。下午3點至4點，購買和逸飯店．桃園館 - Cozzi Market逸．市集「單人平日午晚餐通用券」5張或「單人假日午晚餐通用券」5張，加碼贈單人平日早餐券2張；購買逸薈軒「五人招牌爐烤櫻桃鴨分享餐」2張，加碼贈Cozzi Market逸．市集單人平日早餐券2張。

11月9日：中午12點至下午1點，購買和逸飯店．高雄中山館 - Cozzi THE Roof「單人午晚餐沙拉吧餐券組（一組5張）6組」或「單人午晚餐通用餐券組(一組5張)6組」，加碼贈下午茶單人套餐券2張。

▲彩匯自助雙人下午茶餐券旅展現場快閃優惠每張1,711元。（圖／台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店

彩匯自助雙人下午茶餐券每張1,711元，11月7日至11月10日每日15:00限時銷售，單日限量50組，每人限購1張。購買彩匯自助餐平日晚餐單人券（5張1組），送下午茶單人券1張。購買美食通用券4張，可享3,099元加購「義日饗宴券」1張。

台北君悅酒店

南港展覽館現場每日將祭出滿額贈，單筆消費滿1萬5千元贈凱菲屋平日下午茶單人券1張、滿2萬元贈平日凱菲屋午餐單人券1張；每日上午11點至12點與下午3點至4點，持排隊禮DM，單筆消費滿2萬5000元發票，即可兌換凱菲屋平日下午茶券2張，滿3萬5000元送平日午餐單人券3張。

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

