台灣人抵達仁川機場可申請「入境快速通關」　即辦即用

▲▼韓國仁川國際機場，仁川機場，韓國旅遊，南韓旅遊，赴韓旅遊遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國仁川國際機場第一航廈入境審查區現在設有「自動出入境登錄中心」，讓旅客可以即辦即用。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣旅客接下來到韓國玩通關更快！即日起至2026年1月31日止，韓國政府於仁川機場第一航廈入境審查F區設置「自動出入境登錄中心」，旅客可於落地後在現場申請「入境快速通關」，完成登錄即可立刻使用，提升通關速度。該服務營業時間為早上9點至晚上9點。

過去台灣旅客若想申請入境快速通關，需先以人工方式完成入境後，再前往機場內的出入境管理事務所辦理登記，手續相當繁瑣。

▲▼韓國SES自動通關，韓國自動通關SES。（圖／記者蔡玟君攝）

▲過去民眾想申請入境自動通關必須先走人工方式入境，再到指定辦理區申辦，並在護照貼上自動通關貼紙。（圖／記者蔡玟君攝）

現在韓國政府宣布，針對台灣、香港、澳門、德國等與韓國簽有「自動出入境互惠協定」的國家地區旅客，只要符合資格，就能在抵達機場時於入境審查區完成登錄，隨即使用自動出入境閘口通關，讓「登錄與使用」一次完成，大幅節省旅客時間。

▲▼韓國仁川機場，仁川國際機場，韓國入境，韓國旅遊，韓國仁川機場入境。（圖／記者蔡玟君攝）

▲現在台灣人一落地到入境審查區就可以申辦。（圖／記者蔡玟君攝）

根據韓國政府規劃，除現有的仁川機場第一航廈F區登錄中心外，預計最快於年底前在入境大廳A區增設第二座登錄中心，並研議逐步擴大可使用自動出入境閘門的國家範圍。旅客也需注意，韓國入境自動通關的有效期限將與護照效期相同，若護照到期，通關功能也會同時失效，屆時需重新申請登錄。

【我當時害怕極了】老公像卡帶反覆重播　老婆理智線斷掉怒丟屎包！

全聯「土雞節」抽萬元買菜金

必比登「蘇來傳」11/15才營業

台灣人落地仁川機場就能辦「入境快速通關」

藏身國家檔案館二樓玻璃屋咖啡！

台中花毯節「60米主裝置」實景照曝光

屏東聖誕村11/28登場！賞「舞動精靈」燈景　周末假日夢幻飄雪

隱藏版食堂坐擁東北角海景搖滾區

貳樓周年慶優惠！年齡為18倍數享88折

COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣

台灣之光　高雄港旅運中心獲亞太地區智慧綠建築獎雙獎肯定

