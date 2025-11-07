今登場！2025ITF旅展逛展攻略　美國館天天抽機票、住宿券1折起

▲2025ITF台北國際旅展今起登場，圖為過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

ITF台北國際旅展從今（7日）起連續四天在台北南港展覽館一館登場，《ETtoday新聞雲》就整理今年逛展攻略，包括美國館天天抽台美機票，韓國館也有抽機票活動，旅行社、航空、飯店也推出超殺優惠。

■2層樓展區 找優惠更方便

今年ITF旅展展區分為一樓的「國外旅遊區」和四樓的「國內旅遊區」。國外旅遊區集結航空、旅行社、海外觀光局與觀光單位，不僅販售最新優惠，也帶來最新旅遊資訊與民眾分享。四樓「國內旅遊區」則包括全台各地縣市政府、飯店業者，想要趁此一波搶購飯店住宿券、餐券可要把握機會。

▲航空公司推出買機票抽商務艙活動。（示意圖／記者蔡玟君攝）

■航空公司促銷 買機票抽亞洲商務艙

今年中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、越南航空及越捷航空獨立參展，另有多家航空與國家館共同展出。

「長榮航空」以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，規劃達拉斯、釜山景點的AI生成拍照區，展示第四代豪華經濟艙座椅；「日本航空」推出台北至日本來回機票未稅7700元起；「星宇航空」祭出全航線85折起，活動期間消費滿2萬元至展場出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券等好禮。

「達美航空」主打直飛西雅圖來回85折起；「中華航空」則配合12月初鳳凰城開航，全航線推出最低76折起，讓民眾用ITF旅展價飛向世界。

▲美國館推出天天抽台美機票活動。（圖／記者蔡玟君攝）

■美國館天天抽台美機票 日本館歷年最大

「日本館」今年規模創新高，從各地最新旅遊資訊、套裝行程、自由行配套、門票與交通券到滑雪、溫泉、賽車、火山旅遊、主題樂園、百貨購物等主題一應俱全。

「美國館」自2017年後再度以國家館名義參展，展出單位包括在台23個美國州政府，並推出天天抽機票活動。旅展期間造訪美國館集滿 6 個指定攤位章，填寫資料並投入美國旅遊推廣協會攤位抽獎箱，即可參加機票大獎抽獎，包括星宇航空「台北－舊金山」來回機票一張、聯合航空台美不限航點來回機票一張、長榮航空北美不限航點來回機票一張、中華航空「台北－美國鳳凰城」來回機票一張，以及達美航空台美不限航點來回機票一張。

「韓國觀光公社」帶著全新韓流登上旅展，並打造「朴寶劍ZONE」帶你秒飛韓國，體驗追星快感。舞台演出則有在韓發展的華人團體SEVENTOEIGHT、GENBLUE幻藍小熊分享韓國旅遊魅力。

此外，今年韓國館以「韓食與韓流」為主題，現場提供一天一場韓食教學及試吃，還有韓國傳統DIY，體驗親手製作韓國特有傳統工藝燈籠，並將精美的手工藝品帶回家。

韓國交通攤位也推出參加活動每日抽不限航點台韓來回機票，四天共抽出四張。大韓航空加碼在11月8、9日的舞台時段 《大韓航空知識挑戰賽》中，共送出2張台韓指定航線機票；真航空則於11月7、8日於ITF韓國館航空公司攤位完成指定任務後，於四天的參與者中抽出1張「台北－濟州」來回機票。

泰國館端出多項好康，包含曼谷萬元有找，每人最高省一萬、更有「曼谷芭達雅經典遊」現場下單第二人免費等ITF旅展限定優惠。

▲旅行社也推出第四季到明年寒假團體優惠行程。（示意圖／記者蔡玟君攝）

■旅行社

年度特賣檔期加持 業者優惠火力全開，各大旅行社齊推超級折扣搶客。如「可樂旅遊」就祭出韓國首爾、釜山、濟州，以及沖繩、曼谷自由行等商品，通通下殺萬元有找。「首爾清州5日」早去晚回團費下殺 7900 元起；「越南峴港 5 日」限量買一送一，保證入住兩晚五星酒店，欣賞會安古鎮燈籠海，品嘗米其林推薦傳統越菜，兩人同行2萬8888元起。

今年可樂旅遊 ITF 展攤規模為歷年最大，現場打造5公尺高的迪士尼遊輪主題造景，提前讓民眾感受首艘以亞洲為母港的新加坡迪士尼遊輪「迪士尼探險號」魅力。

▲世邦旅遊推出市場首創「看不到極光退1萬元」。（圖／記者蔡玟君攝）

世邦旅遊推出歐洲早鳥最高第2人減1萬元、包機直飛關島最高第2人減1萬元等優惠。限定團加碼贈送小費或10G上網卡。熱賣的阿拉斯加極光行程，旅展期間第2人減6千元，更推出市場首創的「看不到極光退1萬元」保證。

業者也在明年過年推出星宇航空關島包機團體行程，早去晚回，多家飯店任你選，輕鬆享受島嶼度假，旅展現場第2人最高減1萬、還送小費、晚餐秀、網卡。

KKday也在旅展現場推出機票優惠，主打日本、韓國、泰國、越南、港澳免萬元的來回機票。如香港3日來回機票最低價格只要4999元起；針對日本線，推出台灣虎航石垣島4日、5日來回機票7999元起，樂桃航空東京4日、5日來回機票1萬500元起等。

韓國線則主打濟州航空釜山5日來回機票7299元起，東南亞機票主打曼谷6日來回機票7499元起、新加坡4日來回機票5999元起。

■飯店熱門餐券、住宿券都必搶

年末聚餐、跨年聚會多，想要選購最便宜的餐券、住宿券，今年晶華酒店集團、老爺酒店集團、雲朗觀光、寒舍集團、凱撒飯店連鎖、天成飯店集團、國泰飯店觀光事業、力麗觀光、城市商旅等均參展，現場販售多種優惠住宿券與餐券，住宿券最低下殺不到1折起、熱銷餐券3.1折起，最低只要999元就可享受飯店美食。