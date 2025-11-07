ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
ITF台北國際旅展「舒華遊桃園」! 多元體驗、多重好禮、全區任務全面開啟

2025ITF台北國際旅展,桃園觀光,葉舒華,欸你這週要幹嘛（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

「2025ITF台北國際旅展」於11月7日至11月10日在台北南港展覽館一館舉辦，為期四天的旅展，位於4樓的桃園館(N125) 結合「桃園觀光大使葉舒華」一同推廣桃園觀光，從大龍門旅遊廊帶到珍珠海岸，從探索北橫到旅遊體驗、桃園美食，每個角落都散發著桃園獨特的風情，活動期間還有機會拿到「桃園觀光大使葉舒華」限量小卡！更有多樣限定優惠、多重好禮及多元DIY體驗等，通通都收錄在桃園館，今年旅展第一站就衝桃園館！

桃園觀光大使葉舒華 好行購票送限量小卡、拍照再抽獎
桃園市政府觀光旅遊局表示，今年展館規劃別出心裁，不僅融入「桃園觀光大使葉舒華」親自走訪桃園景點的美照，還推出粉絲限定好康，凡於現場購買「桃園台灣好行四線聯票三日券」，即可解鎖「舒華限量小卡」乙張(數量有限，送完為止)！若未拿到小卡的民眾也別灰心，展期間只要到桃園館拍下舒華的背板照面，並完成指定任務，就能參加抽獎，再拚一次機會帶走小卡，粉絲福利超貼心！

百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」同場互動 × 六大DIY手作體驗 帶你玩出桃園新亮點
桃園市政府觀光旅遊局表示，桃園館內規劃豐富多元的活動，特別是11月7日舞台活動時間還能與百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」同場互動，學會桃園旅遊與住宿秘笈。現場更安排六大DIY手作體驗，包括桃園觀光工廠的「祥儀機器人夢工廠」太陽能小汽車組裝與「77巧克力共和國」繽紛甜甜圈創意家、桃園在地美食的「臺灣客家茶文化館」團揉烏龍茶球與「源鮮智慧農場」蔬食料理體驗、親子同樂的「小人國主題樂園」彩繪萬花窗與「渴望會館」手作泰迪熊娃娃，透過互動不僅玩得開心，更能深入了解桃園文化與節慶魅力。同時，館內還有集章闖關活動，邀請大家一起體驗、闖關，順便拿好禮！

2025ITF台北國際旅展,桃園觀光,葉舒華,欸你這週要幹嘛（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

桃園館食、宿、遊、購、行樣樣滿足 旅展優惠一次看
桃園市政府觀光旅遊局表示，本次集結多家桃園優質單位共同參展，「食、宿、遊、購、行」五大補給品，一次補好補滿，包括臺灣客家茶文化館、桃園市伴手禮協會、北橫之驛、基拉耳山莊、渴望會館、尊爵大飯店、桃園市民宿發展協會、小人國主題樂園、第一銀行、桃園捷運公司、桃園台灣好行、桃園市觀光發展基金會、桃園市政府風景區管理處等，齊力推出旅展限定優惠與活動：「臺灣客家茶文化館」六人半日茶禪體驗近75折；「桃園市伴手禮協會」HELLO KITTY聯名米菓禮盒12盒半價入手；「小人國主題樂園」入園門票只要333元，「基拉耳山莊」平日雙人房住宿券下殺五折；「北橫之驛」精品咖啡掛耳包-耶加雪菲或曼巴(25入)半價入手；「渴望會館」小熊主題家庭房一泊一食住宿券下殺近33折；「尊爵大飯店」尊爵客房住宿券下殺近3折；「桃園捷運公司」周邊商品8折起；「桃園台灣好行」四線聯票三日券買一送一；「住桃園很可以」27種住宿方案優惠，更多優惠資訊詳桃園館旅展專屬優惠表。

2025ITF台北國際旅展,桃園觀光,葉舒華,欸你這週要幹嘛（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

桃園館好康大放送 三重好禮加碼再加碼
桃園市政府觀光旅遊局表示，桃園館更加碼推出三重好禮活動，讓大家買得開心、拿得盡興，趕緊把握機會，到桃園館搶優惠、拿好禮！第一重「消費滿額贈」：凡於桃園館內消費滿1,000元即贈「珍珠海岸小方巾與收納包組合」，滿3,000元再贈「小桃子帆布小掛包」，第二重「樂桃串串」：憑任兩張ITF旅展內桃園業者的發票即可兌換「旅行收納袋」，第三重「集章轉轉樂」：於基北北桃四市展館不限金額消費，可憑發票兌換明信片，完成集章任務後即可參加抽獎活動獲得好禮，數量有限，送完為止。

2025ITF台北國際旅展,桃園觀光,葉舒華,欸你這週要幹嘛（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

2025ITF台北國際旅展,桃園觀光,葉舒華,欸你這週要幹嘛（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

2025ITF台北國際旅展,桃園觀光,葉舒華,欸你這週要幹嘛（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

本次桃園館不只是展館，更是一場親身體驗桃園魅力的旅程。多元活動、限量好禮、互動體驗，每一刻都充滿驚喜與感動，旅展首站，非桃園館莫屬！

