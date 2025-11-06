COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣送外星人卡套

▲COLD STONE推出冰品「芋宙漫遊」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

COLD STONE以芋頭冰淇淋搭配奶香酥餅、Q彈小麻糬製成推出「芋宙漫遊」冰品，明天起至12月4日限時開賣，加碼送限量外星人造型卡套。

▲「芋宙漫遊」有限定冰淇淋杯、ㄚ虎插卡。

▲COLD STONE西門門市換上新聯名店裝提供民眾拍照打卡。

COLD STONE找來Yahoo推出聯名冰品「芋宙漫遊」，人氣芋頭牛奶冰淇淋拌入大甲芋泥、酥脆奶油餅乾，最後撒上軟Q小麻糬，打造雙倍濃芋滋味，還有ㄚ虎插卡和限定包裝。

西門門市換上新店裝，看得到太空人、太空船、外星人等身影搭配凸透鏡造型，提供民眾拍照打卡。

▲上市期間前5000名消費者還送外星人卡套。

上市期間前5000名消費者只要購買聯名冰品就送外星人造型卡套；於全台COLD STONE直營門市出示任一Yahoo APP，再享「中杯以上冰淇淋買1送1」。

消費者玩戀愛配對心理測驗，還能抽美國雙人來回機票，到全台COLD STONE門市打卡有機會抽中iPhone17。此外，購買聯名冰品掃描上方ㄚ虎插卡QR CODE可抽Yahoo購物中心折價券與最高11111點OPENPOINT。

▲▼GODIVA推出最新LABUBU聯名霜淇淋、飲品系列。

另外，GODIVA再度攜手POP MART，推出「THE MONSTERS」聯名冰品、飲料，以榛果搭配經典巧克力製成「榛果巧克力霜淇淋」、「榛果雙重巧克力霜淇淋」、「黑巧克力霜淇淋」等3種口味，搭配LABUBU巧克力牌、包裝紙套，還送橘色小花點綴的升級版LABUBU不銹鋼湯匙，售價皆為299元。

「榛果黑巧克力」以黑巧克力結合榛果醬，再撒上巧克力卷片，同樣有LABUBU杯套，並提供冷、熱選擇，每杯售價220元，售完為止。