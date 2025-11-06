全台第3家！島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

▲島語桃園台茂店12月下旬開幕。上圖為高雄漢神店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，今年7月31日停業進行升級大改裝，之後將會以「島語」重新跟大家見面，目前最新進度為12月下旬開幕。

島語是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，目前已有台北漢來店及高雄漢神店，第3家則是落腳桃園台茂購物中心，預計12月下旬開幕。

▲島語日本料理區提供壽司、生魚片。（圖／記者黃士原攝）

漢來美食表示，漢來海港自助餐自2014年進駐桃園台茂購物中心，Google評論維持4.2顆星，是許多人家庭聚會、企業聚餐的首選地點，不過有感這幾年來桃園地區人口增加，消費者對餐飲品質要求逐年提升，因此集團決定升級為島語自助餐廳，取代原有品牌，今年7月31日停業改裝。

此外，台北現存最老精品百貨「SOGO敦化館」即將在12月熄燈，位於6樓的漢來海港自助餐廳也隨著結束營業，官方日前公告12月14日為最後營業日，同時祭出最後優惠，12月12日前的平日時段，持4張餐券用餐即享5人同行1人免費。

▲台南晶英推出港式早午茶吃到飽。（圖／台南晶英提供）

另外，台南晶英即日起推出全新「府城茶樓」港式早午茶吃到飽，超過50道港式點心、燒臘佳餚與現煮料理無限供應，每周一至周五早上6:30至下午1:30供應，慶祝新服務上線，12月31日前4人同行1人免費。

府城茶樓現場會由服務人員推著復古港式點心推車穿梭桌間，供應熱氣蒸騰的鮮蝦餃、柱侯炆鳳爪、豉汁蒸排骨、珍珠丸與黃金流沙包等港式點心，經典燒臘區則有現切蜜汁叉燒、玫瑰油雞、廣式燒鴨與香腸。

▲經典燒臘區則有現切蜜汁叉燒、玫瑰油雞、廣式燒鴨與香腸。（圖／台南晶英提供）

餐檯上更備有各式熱炒與現煮料理，包括蟹粉海鮮豆腐煲、鹹魚雞粒豆腐煲、砂鍋紅燒牛腩煲、咖哩魚蛋與生滾牛肉粥，甜品部分可品嚐到椰香西米露、紫米甜湯、杏仁凍豆腐、港式或鴛鴦奶茶。