桃園「苦茶油文化體驗節」11/8登場　邀您和「幸福油香」相遇

▲桃園「苦茶油文化體驗節」今年特別推出「番紅花」與「黑松露」風味苦茶油。（圖／烏塗窟地方創生協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區一年一度的「花彩節」正熱鬧登場，距離月眉山豬湖花海僅10分鐘車程的永福里，也將迎來屬於山林與時光的盛會「苦茶油文化體驗節」。主辦活動的大溪區烏塗窟地方創生協會6日表示，「苦茶油文化體驗節」8日在龍山寺前廣場（大溪區信義路1125號）盛大舉辦，歡迎民眾前來參加。

協會表示，今年活動以「一滴油的時光旅程」為主題，融合農業、文化、手作與美食，邀請民眾一同走進永福，體驗苦茶油從茶籽到香油的純淨旅程。

▲桃園「苦茶油文化體驗節」即將登場，邀您和「幸福油香」相遇。（圖／烏塗窟地方創生協會提供）

現場安排多項精彩活動，包括親子共遊的「苦茶油製作體驗」與充滿創意的「藍染手作坊」，參加者可親手壓榨茶籽、聞香試油，感受每一滴油背後的歲月淬煉與職人匠心。此外，「古道導覽」也將帶領民眾走訪昔日運送茶籽的山路，重溫農村生活記憶，聆聽土地的故事。

值得一提的是，今年活動特別推出全新亮點「番紅花」與「黑松露」風味苦茶油。主辦單位以創新思維結合在地產業，透過冷熱料理示範，呈現苦茶油從傳統走向現代的多層次風味，無論搭配沙拉、義大利麵或中式佳餚，都能展現健康與高雅兼具的全新口感。

活動現場同時設有「特色市集攤位」，集結永福與周邊地區小農、文創與手作品牌，共同展售苦茶油料理、在地農產加工品與手工藝創作，讓遊客在香氣與溫度中感受地方創生的力量。

大溪區烏塗窟地方創生協會表示，永福的苦茶油不僅是一項地方產業，更是一種文化的延續與社區的凝聚。希望藉由體驗活動，讓更多人親近土地、理解農業價值，並以創新方式推廣永續農村生活。本次活動由交通部觀光署指導、立法委員邱若華辦公室協辦，邀請各地民眾，在花彩節賞花之餘，也能順道前來永福，透過雙手體驗一滴油的旅程，細品自然香氣、感受山城溫度，發現屬於大溪的幸福滋味。