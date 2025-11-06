台南晶英推出港式早午茶吃到飽　年底前4人同行1人免費

▲台南晶英推出港式早午茶吃到飽。（圖／台南晶英提供）

記者黃士原／台北報導

台南晶英即日起推出全新「府城茶樓」港式早午茶吃到飽，超過50道港式點心、燒臘佳餚與現煮料理無限供應，每周一至周五早上6:30至下午1:30供應，慶祝新服務上線，12月31日前4人同行1人免費。

源自港粵地區的「早茶文化」至今仍是當地人日常生活的一部分，台南晶英於宴會廳推出全新「府城茶樓」，現場由服務人員推著復古港式點心推車穿梭桌間，供應熱氣蒸騰的鮮蝦餃、柱侯炆鳳爪、豉汁蒸排骨、珍珠丸與黃金流沙包等港式點心，經典燒臘區則有現切蜜汁叉燒、玫瑰油雞、廣式燒鴨與香腸。

▲經典燒臘區則有現切蜜汁叉燒、玫瑰油雞、廣式燒鴨與香腸。（圖／台南晶英提供）

▲台南晶英港式早午茶吃到飽年底前4人同行1人免費。（圖／台南晶英提供）

此外，餐檯上更備有各式熱炒與現煮料理，包括蟹粉海鮮豆腐煲、鹹魚雞粒豆腐煲、砂鍋紅燒牛腩煲、咖哩魚蛋與生滾牛肉粥，甜品部分可品嚐到椰香西米露、紫米甜湯、杏仁凍豆腐、港式或鴛鴦奶茶。

府城茶樓營業時間為周一至周五的早上6:30至下午1:30，成人每位880元、兒童499元，歡慶開幕，即日起至12月31日，4人同行主廚招待1人免費，2人以上同行也能享有每位780元的嚐鮮價。餐廳每周一開放2周內訂位，每個時段用餐2小時。

▲米其林一星餐廳推新品牌「三點三」 道地港點168元起。（圖／業者提供）

另外，米其林一星餐廳「T+T」一直以亞洲風味為發展核心，繼聚焦世界華人飲食文化的「Circum-」後，近期再開設新餐廳「三點三 DIM SUM TIME」，168元起就能享用道地港點滋味。

「三點三 DIM SUM TIME」品牌命名靈感，源自香港的下午飲茶文化，亦指午後三點十五分的悠閒時光，既是短暫小憩，也是「飲早茶、食下午茶」的生活傳統延續。餐廳由主廚吳滿權掌舵，秉持對手工港點的熱愛與職人精神，團隊堅持每日嚴選新鮮食材，從蒸點、燒味、麵食、燉湯到甜品與茶飲，皆是純手工當天現做。

▲海隨陸行（燒賣）。（圖／記者黃士原攝）

三點三呈現道地港式飲茶文化，蒸籠點心有蝦餃、燒賣、鳳爪、排骨等，港味有腸粉、蘿蔔糕、雪山包，同時也供傳統風味的叉燒、烤鴨。主食部分，吃得到雲吞麵、牛腩撈麵與時令燉湯；甜品以手工蛋撻與蛋白杏仁茶串起茶餐廳的甜美記憶。