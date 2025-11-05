8人同行吃Buffet現省4000元　星級飯店「萬元放大術」整理包

▲十二廚自助餐廳「萬元聚餐專案」，平日晚餐時段8人同行1萬元。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

國人期待的普發萬元開放預登記，許多業者紛紛推出各種優惠方案搶食商機，像是飯店業者就祭出「放大術」，8人同行吃Buffet現省4000元，6人泰式分享餐打63折，消費滿萬元還能獲得招牌菜色免費兌換券。以下整理各家相關資訊。

▲十二廚海鮮餐檯。（圖／記者黃士原攝）

台北喜來登

台北喜來登自11月10日至30日推出「萬元聚餐優惠」，主打「8人吃到飽不超支」概念，十二廚自助餐廳「萬元聚餐專案」平日晚餐時段8人同行1萬元（原價1萬3992元，約71折），可享松葉蟹、生猛海鮮、爐烤牛排吃到飽，並有現點現做的鮑魚海鮮人蔘雞粥、韓式川辣豬五花、碳烤牛板腱與韓式燉牛肉等熱菜。專案需於線上預訂並完成訂金預付，優惠名額有限、額滿即止。

SUKHOTHAI泰式餐廳則推出「萬元泰式桌菜」，6至8人即可享用豐盛分享餐，每組1萬元（原價1萬5752元），折扣約63折。菜色包含泰式開胃前菜組、月亮蝦餅、金沙咖哩龍蝦、清蒸檸檬龍虎斑與脆皮豬肉什錦蔬等多道經典料理，完美呈現宮廷泰饗盛宴，年末尾牙聚餐皆可優惠搭配。上述專案皆可累積「寒舍生活APP」點數回饋。

▲潮粵坊烤鴨6人分享餐特價1萬元+10%，現省5478元。（圖／台北美福提供）

台北美福大飯店

台北美福大飯店即日起至12月31日，推出「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動，集結館內米其林星級台菜「米香」、經典粵菜「潮粵坊」、頂級義式「GMT」及日本料理「晴山」等4大主題餐廳，消費滿萬元就送指定招牌菜色免費兌換券，分別是白鯧芋頭米粉、花膠黏嘴雞鍋、波士頓龍蝦海鮮湯、日本A5和牛肉盤，最高價值6680元。

除了餐點免費兌換券外，「萬萬BOOK」活動另外提供3種優惠方案，支付1萬元+10%，即可享用潮粵坊、米香台菜及GMT義大利餐廳的6人分享餐，價值分別是1萬4980元+10%、1萬4420元+10%、1萬3220元+10%，最高現省5478元。

▲北馥樓中餐廳推出烤鴨4人餐2套優惠價1萬（含稅、服務費）。（圖／國聯大飯店提供）

國聯大飯店

北馥樓中餐廳推出烤鴨4人餐2套優惠價1萬元（含稅、服務費），原售價1萬2276元，現省2276元。套餐將桂花片皮烤鴨3吃手法呈現，基本款的鴨捲餅佐以調和桂花醬及冰糖特製的桂花冰梅沾醬一同入口，其他如京醬炒鴨架、淮揚濃湯燉鴨架等，3種做法帶出鴨肉料理的極致享受。同時還可品嘗到杭式鳳尾子魚、蟹粉豆腐、老雪菜乾煸鮮筍、季節時蔬、麻糬豆沙鍋餅等。