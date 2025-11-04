教父牛排「WAGYU CLUB」進軍信義區　和牛壽喜燒菜單價格一次看

▲教父牛排「WAGYU CLUB」進軍信義區，主要供應和牛涮涮鍋、壽喜燒。（圖／教父牛排提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

教父牛排餐飲集團再拓版圖，以西餐結合和牛燒肉、和牛日式涮涮鍋的WAGYU CLUB和牛俱樂部，昨日正式進駐新光三越台北信義新天地A4館，可品嚐到A5和牛、F1和牛不同部位的涮涮鍋、壽喜燒個人套餐，每人1380元起。

教父牛排餐飲集團又有品牌進駐信義區，WAGYU CLUB shabushabu昨日正式進駐新光三越台北信義新天地A4館6樓，主打日本和牛涮涮鍋套餐以及壽喜燒，店菜單以個人套餐為主，涮涮鍋與壽喜燒價位依所選肉品而定，除了伊比利豬，其餘皆為集團整頭買入、自行分切的F1和牛，共有1380元的日本和牛、1690元的特選日本和牛，與1980元的上選日本和牛3種價位。

▲單人和牛涮涮鍋肉品盛合套餐1380元起。

侍肉師張修毓表示，F1和牛兼具柔嫩細緻的油花和彈性肉質，咀嚼後散發獨有香甜韻味，日本和牛套餐以F1和牛前胸肉、內腿頭刀、外腿三叉和鯉魚管等部位為主，脂肪含量沒那麼高；上選和牛方案多為F1和牛臀上蓋 、牛臀心、芯芯肉、前腿心與牛背肩，油花均勻、肉質細嫩；特選和牛方案則選用油花豐富、香氣與口感皆屬上乘的F1和牛紐約客、翼板和板腱。

▲教父牛排「WAGYU CLUB」的和牛為集團整頭買入、自行分切的日本F1。

店內壽喜燒屬於關東式煮法，將醬油、味醂、清酒、上白糖、蘋果熬煮而成的醬汁，倒入鐵鍋中煮開，加入肉片、板豆腐、厚香菇、山藥、黑蠔菇、日本大蔥等配料，煮好後以蛋液沾食。

▲WAGYU CLUB壽喜燒屬於關東式煮法，將醬油、味醂、清酒、上白糖、蘋果熬煮而成的醬汁，倒入鐵鍋中煮開。

針對不吃牛的消費者，菜單也提供高品質海味套餐，海陸雙拼鍋（1580元）由伊比利豬搭配南非鮑魚、北海道生食級干貝和季節鮮魚；龍蝦海鮮鍋（3280元）以整尾龍蝦取代豬肉，高湯吸飽海味精華後，服務員更提供現煮雜炊的桌邊服務。

▲「和牛涮」延長營業時間，同時推出宵夜場可用餐5小時的新活動。（圖／王品集團提供）

另外，王品「和牛涮」去年曾延長用餐時間，周一至周四下午2點、晚上8點過後進場，用餐時間從1.5個小時延長到3小時。日前品牌再度推出新活動，除了營業時間延長到隔日凌晨2點，周一至周四晚上9點後進場用餐不限時，可以一路吃到打烊，狂嗑火鍋5小時。

雖然宵夜場狂吃5小時活動持續到12月31日，但連續假日不適用，同時高雄夢時代店、頭份尚順店不參與這次活動。