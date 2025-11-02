ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
北橫新旅線！　桃園舊百吉隧道結合生態保育即起開放

▲桃園舊百吉隧道結合生態保育即起開放

▲桃園舊百吉隧道結合生態保育，即起開放。（圖／風管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市風景區管理處2日表示，大溪區「舊百吉隧道」歷經半年優化工程，已於10月如期完工，並正式開放參觀。隧道以全新風貌結合歷史記憶與生態保育，是全台第一個保有生態池的隧道，成為北橫旅遊廊帶的重要節點，開啟桃園生態觀光的新篇章。

舊百吉隧道全長約343公尺，早期為大溪通往角板山的重要車行要道，民國96年轉型為觀光步道，串聯總督府步道、百吉林蔭步道等古道。此次由風景區管理處爭取交通部觀光署「113-114年度景點優化體驗加值計畫」補助，總經費達2,000萬元，全面升級隧道展示內容與周邊生態環境。

▲桃園舊百吉隧道結合生態保育即起開放

▲桃園舊百吉隧道結合生態保育，即起開放。（圖／風管處提供）

隧道照明採低色溫或琥珀色燈具，夜間適度關燈，維持自然晝夜節律與生態平衡。工程亦擴大周邊棲地面積，維護水域潔淨與流動性，提供多樣化的生物棲息環境。完工後已觀察到斯文豪氏赤蛙、拉氏明溪蟹、臺灣米蝦等臺灣特有種數量穩定成長，顯示棲地復育成效良好，成為觀察自然的絕佳生態教室。

風管處處長廖育儀呼籲，遊客參觀時應避免驚擾野生動物，不捕捉、不放生，並於隧道內減光、降噪，共同守護珍貴的生態資源。未來將結合「探索北橫」系列活動，推出導覽與體驗行程，串聯慈湖、角板山等周邊景點，深化生態教育與文化導覽，持續打造北橫地區永續旅遊新亮點。

關鍵字： 桃園舊百吉隧道 生態保育

GD大巨蛋聲控場燈　超開心：我有POWER了

