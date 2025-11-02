11月餐飲優惠！吃到飽111元、身分證集滿「4個1」折1111元

▲花園廚房周一至周五平日午間餐期，雙人同行享第2人優惠加購價111元+10%。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

搶搭雙11及普發萬元商機，餐飲業紛紛推出各項優惠，像是台北萬豪酒店吃到飽餐廳平日雙人同行享第2人加購價111元，高雄福華飯店身分證號碼中出現「4個1」，吃火鍋消費滿4000元即可現折1111元，以下整理各家資訊。

▲台北萬豪INGE’S Bar&Grill蒜香奶油波士頓龍蝦。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店

台北萬豪酒店自11月3日至11月17日，推出「1+1好食成雙」快閃優惠、最高現省超過1500元。花園廚房Garden Kitchen周一至周五平日午間餐期，原價每人1280元+10%，雙人同行享第2人優惠加購價111元+10%。

一樓大廳Lobby Lounge不限平假日，晚間6時至9時點購經典牛肉培根切達起司漢堡，原價600元+10%，第2份加購價111元+10%。20樓人氣高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill不限平假日，晚間6時至12時點購蒜香奶油波士頓龍蝦，原價2,680元+10%，第2份優惠價1111元+10%。西華匯精選外賣精緻小蛋糕系列，活動期間每份優惠價111元。

▲4人同行且身分證集滿4個1，Smile One消費滿4000元現折1111元。（圖／高雄福華提供）

高雄福華大飯店

昨天起推出全館餐飲優惠，Smile One精緻涮涮鍋用身分證優惠吸客，只要4人同桌且身分證號碼集滿「4個1」，消費滿4000元現折1111元；若兩人同行且身分證中有「2個1」，消費滿1500元即可折抵111元。11月11日當天，只要點選組合餐即可用11元加購梅花豬1份。

自助百匯餐廳麗香苑平日大人用餐，即可攜帶兩位11歲（含）以下兒童免費用餐。假日午晚餐則針對學生族群祭出專屬回饋，凡持學生證即可享每位790元且免服務費優惠，限本人使用並需出示證件，團體不適用。

中餐廳珍珠坊以最受歡迎的「香酥鴨組合餐」限時優惠，原價1315元，11月全月皆能以1111元優惠價享用，內容包含香酥鴨一隻、蟹肉烤白菜與臘味蘿蔔糕。江南春單點小吃消費滿5000元即可現折1111元。

▲台北美福大飯店即日起至12月31日，推出「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動。（圖／台北美福提供）

台北美福大飯店

台北美福大飯店即日起至12月31日，推出「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動，集結館內米其林星級台菜「米香」、經典粵菜「潮粵坊」、頂級義式「GMT」及日本料理「晴山」等4大主題餐廳，消費滿萬元就送指定招牌菜色免費兌換券，分別是白鯧芋頭米粉、花膠黏嘴雞鍋、波士頓龍蝦海鮮湯、日本A5和牛肉盤，最高價值6680元。

▲樂天餐飲集團3品牌推「買千送千」。（圖／記者黃士原攝）

樂天餐飲集團

樂天餐飲集團旗下樂天皇朝、樂蝦拉麵、樂天小香港11月30日前，推出「滿千送千」活動，消費者至任一品牌門市消費滿1000元並加入會員，即可獲贈總值1000元的品牌抵用券，內容分別是樂天皇朝200元現金券2張、樂蝦拉麵50元現金券4張，以及樂天小香港100元現金券4張。

▲慕里諾國際餐飲集團集結旗下9大品牌，推出限量「滿千送百」放大術。（圖／勝政提供）

慕里諾集團

慕里諾國際餐飲集團集結旗下9大品牌，包含伊勢路勝勢日式豬排、靜岡勝政日式豬排、かつ丼屋 勝急、Suage湯咖哩、泰迪農園、BEPPIN PASTA、BEPPIN EXPRESS、杏桃鬆餅屋及安普雷修Sweets，自政府普發現金領取首日起（11/12)，同步推出限量「滿千送百」放大術，消費滿1000元即贈100元折抵券，滿2000元送200元，以此類推，回饋可累贈，無上限。

▲神旺潮品集消費滿2000元即贈200元現金抵用券。（圖／神旺潮品集提供）

神旺潮品集

神旺潮品集搶搭政府「普發現金」列車，推出滿額贈券活動，即日起至2025年11月30日，至旗下兩店用餐，大廳區用餐消費滿2000元即贈200元現金抵用券，包廂區消費每滿萬元贈600元現金抵用券，次回於大廳區用餐消費可全額折抵，使用期限到12月30日。