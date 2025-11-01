ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
日本JTA明年飛「台北－沖繩」12/3開賣　享免費Wifi、2件托運行李

▲▼日本越洋航空。（圖／翻攝自日本航空臉書專頁）

▲日本越洋航空明年將開飛「台北－沖繩那霸」。（圖／翻攝自日本航空臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

日本航空集團旗下的日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱 JTA）正式宣布，將於2026年2月3日開航首條國際定期航線「台北－沖繩那霸」，這也是該航空公司自成立以來首次跨出台日航線營運，機票將於12月3日早上10點正式開賣。

根據JTA公布的資訊，「台北－沖繩那霸」採737-800機型執飛，每天都提供來往航班。去程航班自台北桃園機場上午10:00起飛，當地時間12:30 抵達那霸；回程航班則於日本當地時間上午8:00自沖繩出發，台灣時間8:45抵達桃園。此航班時段兼顧旅客往返雙地的彈性安排，也方便轉乘日本國內線。

▲▼日本越洋航空。（圖／翻攝自日本航空臉書專頁）

▲日本越洋航空的鯨鯊彩繪機。（圖／翻攝自日本航空臉書專頁）

機上服務方面，分為豪經艙與經濟艙，所有旅客均享有機上免費Wifi、USB Type-A與USB Type-C充電插座，且享有每人2件23公斤免費托運行李額度，並依據艙等不同提供有果汁與啤酒飲品服務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

此次開航不僅象徵日本越洋航空正式邁向國際市場，也將為台灣旅客前往沖繩增添全新選擇。機票將於 2025 年 12 月 3 日上午 10 點 正式開賣，航班營運仍須經相關主管機關核准，實際時刻可能依最終公告調整。

日本越洋航空今年也將參加ITF台北國際旅展，與日本航空共同設攤，民眾可於11月7日至11月10日期間前往了解更多資訊，現場不僅可獲得第一手開航情報，還有機會參加活動、帶走精美日本小禮物。

▲▼國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空今年也將參加ITF台北國際旅展，以「READY TO FLY」為主題，現場有巨型 1:10 A350-1000 飛機模型打造亮眼攤位設計，完美還原經典機型細節，邀請旅人近距離感受國泰航空的獨特魅力。

國泰航空於旅展現場推出全球75大熱門航點優惠8折起，同時搭配會員滿2萬折2千及商務艙升等優惠；旅展期間透過Cathay Holidays預訂住宿即享3倍里數，指定亞太區飯店享8折起優惠。而現場 Cathay Shop 販售限量機上限定商品，指定商品享9折優惠，會員還可加碼累計每30元1里數。凡於現場消費滿1萬5000元，即可參加抽獎，更有機會獲得「萬元機票折抵金」等豐富好禮。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

