預約2026寰宇河輪！帶你慢遊歐洲　體驗流動的藝術館

▲Uniworld 以極致奢華與細緻服務聞名，堪稱河輪界的精緻藝術。

Uniworld以極致奢華與細緻服務聞名，被譽為「河輪界的精緻藝術」。每一艘船都像是一座漂浮的精品酒店，融合歐洲宮廷的典雅氣韻與當代設計美學。從手工雕花、古典掛畫、訂製傢俱，到細膩的色彩搭配與柔光氛圍，每一處細節都展現無與倫比的匠心與品味。

登上Uniworld，不只是旅行，而是一場優雅生活的體驗。艙房設計靜謐舒適，窗外即是歐洲最迷人的河岸風光；船上提供的頂級美饌，由專業廚師融合各地區餐食特點精心烹調，讓味蕾在航行間綻放驚喜。貼心的服務團隊更是讓每一刻都倍感尊寵。

隨著河輪緩緩航行，從隆河到萊茵河，旅人不需匆忙趕路，歐洲的古堡、葡萄園與音樂城市便靜靜展開在眼前。這不僅是一趟航程，更是一場將藝術、美食與文化融為一體的移動盛宴——唯有Uniworld，才能如此優雅地演繹旅行的極致。

▲窗外美景就像流動的電影畫面，每個景點都讓人回味無窮。

不同於跨海的遊輪，歐洲河輪像一座移動的精品酒店，以貫穿歐陸心臟的河流為主要航線，穿流於各大知名港城，可直接抵達美景薈萃的小鎮及古堡，玩得從容又有深度。

▲一站全包式服務，含括領隊與船上服務人員小費。

屢次獲獎的「Uniworld 寰宇河輪」不僅是航行工具，更是河輪界的精品，以六星級的船隊提供極致奢華與細膩的全包式服務聞名，被譽為全球最優秀的頂級河輪品牌之一！在船上，能盡享頂級美饌，包含24小時無限量飲料 (包含：紅/白酒、啤酒、軟性飲料及咖啡、茶)，餐點更是因為每日靠岸，大廚們可就近到市場挑選最新鮮的在地食材準備給每位貴賓享用。

更棒的是，寰宇河輪提供真正全包式體驗，服務團隊與旅客比例約為1:2.4，且費用涵蓋精彩的岸上觀光、豐盛的餐飲享受、船上服務人員的小費與船上免費Wi-Fi，旅客只需專注享受這趟移動式的奢華航程。

▲船上配備頂級美饌，並提供24小時無限量飲料。

2026年，寰宇河輪攜手鳳凰旅遊合推兩趟夢幻行程，讓台灣旅客感受季節限定的魅力美景。春遊歐洲，最值得期待的莫過於萊茵河航程，這條全長約1,232公里的傳奇之河，從阿爾卑斯山奔流而下，穿越德、法、荷等9國，兩岸佈滿中世紀古堡與迷人小鎮，沿途盡是詩意風光。

萊茵河航程使用的是S.S. Elisabeth 伊莉莎白號，擁有歐洲河流上最大的套房，其中包括兩間皇家套房，每間令人驚嘆地達到14.42坪。所有的套房及標誌性的法式陽台提供比標準更多的空間，並配有面向水面的超舒適床鋪，搭配 Uniworld 定制的精美床品。船上的其他部分同樣令人驚豔，包括一個舒適的游泳池、健身房和按摩室。賓客可以選擇在三個餐飲場所用餐：主餐廳、小團體的私人用餐區，甚至還有一個位於陽光甲板的酒吧。

隨著這艘歐洲最時尚的S.S. Elisabeth頂級河輪，航行於萊茵河之上，2026年4月10日出發的限定包船航程，將前往荷蘭最美的庫肯霍夫花園，欣賞鬱金香、風信子、洋水仙交織的夢幻花海，彷彿走進春天的畫布，以及前往「四朵花」小鎮，感受花與歷史交織出的迷人風景。

▲荷蘭春天最夢幻的盛會，就在庫肯霍夫花園。

7月4日出發的限定航程，將帶領旅人順著法國隆河，展開一場藝術與美酒的饗宴。搭乘優雅的 S.S. Catherine 凱薩琳號，沿著法國中南部、孕育隆河谷美酒的河道航行，行經如詩如畫的里昂一直到亞爾，旅程的重頭戲便是南法夏日限定的薰衣草季，親身走進普羅旺斯紫色花海，享受用五感沉浸式的南法慢旅體驗。

無論選擇那個航程，全數的岸上觀光皆安排專業的英文導遊，且全程有台灣領隊隨團服務翻譯。搭配最先進的Quietvox導覽機，讓您的旅程無遺珠之憾。

▲南法盛夏，陽光與薰衣草香氣，交織成普羅旺斯最經典的紫色浪漫。

●推薦行程：

•寰宇河輪假期-萊茵城堡巡禮、四朵花小鎮、庫肯霍夫賞花趣12天

（4/10限定出發，搭乘 S.S. Elisabeth 伊莉莎白號）

•寰宇河輪假期-耀眼隆河酒鄉、夏日薰香南法浪漫小鎮12天

（7/4限定出發，搭乘 S.S. Catherine 凱薩琳號）

