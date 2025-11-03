ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
內行人才知！山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

今年寒假春節，跟隨日本第一家精品航空～星悅航空起飛，一次暢玩北九州市與山口縣，體驗日本二種魅力風情。

內行人才知！山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收（圖／鳳凰旅遊）

▲角島大橋筆直橫跨海面，是知名的人氣電影、廣告拍攝地。

搭乘星悅航空直飛北九州市，是前往本州山口縣的便利捷徑。抵達後，先沉浸於門司港懷舊區的異國風情，欣賞歷史建築，並登上展望台飽覽關門海峽的壯麗。隨後，穿越海底隧道、直達對岸山口縣下關市，這兒的河豚和老頭魚捕獲量居日本最高，到河豚卸貨直販的唐戶市場逛逛，最能感受在地滿滿活力。

內行人才知！山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收（圖／鳳凰旅遊）

▲元乃隅神社的鳥居長廊，與蔚藍海岸構成無敵大絕景。

山口縣被視為日本的最後淨土，這兒有被美國CNN評為日本最美31個景點之一的元乃隅神社，綿延的123座鮮豔紅色鳥居長廊，依山傍海而建，壯觀的景象讓人震撼。還有角島大橋這處人氣電影與廣告拍攝地，橋梁長達1780m，在藍天碧海的映襯下，勾勒出如畫般的景色，也獲選為《拼死也要去的世界絕景》書中介紹的第3名。

內行人才知！山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收（圖／鳳凰旅遊）

▲秋芳洞耗時3億年形成，令人驚嘆大自然的鬼斧神工。

想探索大自然的鬼斧神工，山口縣更有宛如仙境、耗時約3億年形成的秋芳洞和黃金柱奇景。轉往萩城下町，換上和服，漫步於舊武士宅邸與石板小徑間，一秒穿越回充滿懷舊風情的江戶時代。

內行人才知！山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收（圖／鳳凰旅遊）

▲萩城下町感受京味十足的懷舊氛圍。

美食也是沿途亮點，山口縣是日本重要的河豚產地，頂級的河豚料理御膳，絕對能滿足味蕾享受。更別錯過獨特的瓦片蕎麥麵，熱騰騰的蕎麥麵在瓦片上煎得焦香，配上濃郁的醬汁，口感層次豐富。如想來點豪邁的山賊料理，也能在這裡找到。飲君子必喝在地名酒「獺祭」，細膩的香氣與口感讓人回味無窮。

在探索美景與美食的同時，也別忘了以溫泉療癒自己。山口縣擁有湯田溫泉、萩溫泉、長門湯本溫泉等知名溫泉鄉，泡在暖湯中洗去旅途的疲憊，身心靈皆可獲得徹底放鬆。

即刻把握線上旅展優惠，預約寒假春節出發的北九州＋山口團體遊程，還可限時享開運金最高減12,000元，人愈多、省愈多，快揪伴一起展開夢想旅程吧！

●推薦行程：
北九州＋山口漫遊深度5＋1日（寒假春節出發）
線上旅展：限時享開運金最高減12,000元
https://reurl.cc/eke5r7
．星悅航空：飛九州第二大都市【北九州空港】前往山口
．看大絕景：元乃隅神社、角島大橋
．京味十足：萩城下町巡禮、庭園和服體驗
．仙境奇景：秋芳洞、黃金柱
．三大溫泉：湯田溫泉、萩溫泉、長門湯本溫泉
．美食饗宴：河豚料理御膳、瓦片蕎麥麵、山賊料理

●更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 七逗旅遊網 日本 星悅航空 九州 山口 角島大橋 元乃隅神社

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

GD大巨蛋聲控場燈　超開心：我有POWER了

