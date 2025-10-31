ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
可不可推出「半熟烏龍系列」　限時第2杯半價

▲▼可不可熟成紅茶推出全新「半熟烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成紅茶推出全新「半熟烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著天氣轉涼，可不可熟成紅茶宣布推出「半熟烏龍系列」，選用經過72小時焙製的烏龍茶湯打造3款限定飲品，11月4日起於全門市上市，限時任選第2杯半價。

可不可熟成紅茶全新「半熟烏龍系列」一共推出3款飲品，「半熟烏龍」入口先是溫潤焙火香，後轉為醇厚木質味，還帶有些許熟果香，中杯售價35元、大杯40元；「半熟烏龍厚乳（中杯售價59元、大杯售價69元）」、「半熟烏龍冷露（中杯售價40元、大杯售價45元）」則是分別加入厚乳、冬瓜茶。

歡慶新品上市，11月4日起至11月16日「大杯半熟烏龍系列第2杯6折」優惠，飲品開放任選並以價低者為優惠品項。

▲▼可不可熟成紅茶推出全新「半熟烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲除了純茶，還有加入厚乳、冬瓜等2款飲品選擇。

另外，五桐號全門市近日也推出全新「焙茶系列」，以日本鹿兒島焙茶為基底打造3款飲品。「鐵觀音焙奶茶」入口溫潤細膩，售價65元；「焙茶珍珠可可」售價69元；「杏仁凍焙茶冰沙」口感清爽又醇厚，售價89元。

▲▼五桐號找來Care Bears™聯名打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。（圖／記者蕭筠攝）

▲五桐號推出最新焙茶系列飲品。

▲▼Mr.Wish推出全新「甜麥仁系列」。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish最新「甜麥仁系列」。（圖／Mr.Wish提供）

Mr.Wish本月則有「甜麥仁系列」新品，其中「甜麥仁奶昔」選用手炒黑糖漿、香草鮮奶油製成綿密冰沙做為基底，再撒上甜麥仁增添穀香脆感，大杯售價95元；「甜麥仁焙奶」則結合甜麥仁、蕎麥茶與小焙烏龍，大杯售價85元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 可不可熟成紅茶 五桐號 Mr.Wish

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

