ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

饗食天堂林口三井店11/3開幕　即日起開放電話與網路訂位

▲饗食天堂林口三井店11/3開幕。（圖／饗賓餐旅提供）

▲饗食天堂林口三井店11/3開幕。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

林口人期待已久的饗食天堂林口三井店終於要在11月3日開幕，今日早上10點開放11月的電話與網路訂位，目前周末假日預約已額滿，想搶先體驗的民眾動作要快。

「MITSUI OUTLET PARK林口」（林口三井OUTLET）二期商場（二館）去年11月14日開幕時，就有宣布饗食天堂是進駐的餐飲品牌之一，不過卻隔了近1年才跟大家見面，預計11月3日正式開幕，今日早上10點開放11月的電話與網路訂位，截至10點30分，周末假日預約已額滿，想搶先體驗的民眾動作要快。

饗食天堂提供上百道多國美食，廚師現場料理，開放式廚房為顧客呈現美味的過程，11月3日開幕的林口三井店，是品牌的第12家店，主廚團隊也推出12道限定菜色，包括嚴選雪蟹腳、鮑魚、羊肩排等海陸料理，以及融入林口在地特色食材「紫薯」、「龍壽茶」的創新美食與甜點。

▲漢來海港11／11開放農曆春節訂位。（圖／漢來美食提供）

另外，每年不到1小時就搶訂一空的漢來海港餐廳農曆春節訂位，今年改為11月11日早上11點開放預約，除夕當天僅開放電話與現場訂位，官網也公布各分店排隊地點及時間。業者提醒，完成預定後須先付訂金，1~9人1000元、10~19人2000元、20~29人3000元、30~49人5000元、50~100人為1萬元。

▲島語自助餐11／11開放農曆春節訂位。（圖／記者黃士原攝）

同集團的島語自助餐11月1日上午11:00開放全台分店2026年1月訂位服務，除夕至大年初五訂位則是11月11日開放，民眾可透過電話、線上及現場預約，其中除夕、初二不開放線上訂位，而官方也規定現場排隊的地點。

關鍵字： 美食雲 林口三井 饗食天堂 新開幕

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【遠離立霧溪！】花蓮燕子口堰塞湖潰決　下游錦文橋水勢暴漲

推薦閱讀

全家聯名《廚神小當家》限量周邊

全家聯名《廚神小當家》限量周邊

今年觀光逆差已805萬人次　觀光署長：出國玩不影響國旅

今年觀光逆差已805萬人次　觀光署長：出國玩不影響國旅

饗食天堂林口三井店11/3開幕

饗食天堂林口三井店11/3開幕

旅宿業將開放移工　觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

旅宿業將開放移工　觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

速食店萬聖節優惠一次看

速食店萬聖節優惠一次看

台中超浮誇「金箔和牛肉包」！

台中超浮誇「金箔和牛肉包」！

南機場夜市店家營業調整一次看

南機場夜市店家營業調整一次看

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

台中最大黃昏市場美食巡禮！

台中最大黃昏市場美食巡禮！

老爺感謝季11月開跑　住宿券下殺2折

老爺感謝季11月開跑　住宿券下殺2折

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

獨／奇美博物館揭引進埃及展背後故事

4家手搖飲買1送1優惠包

老爺感謝季11月開跑　住宿券下殺2折

一沐日開賣逮丸感性系列周邊

萬華60年油飯店封存老台北滋味！

曾是張雨生故鄉！全台澎最早形成眷村

水源市場最會排隊炒燴攤！

烤黑輪入選米其林！

熱門行程

2025新北歡樂耶誕城 LINE好友總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題與知名LINE FRIENDS角色IP合作登場

2025桃園萬聖城 魔蛛古堡 魔幻登場！

跟著魔幻蜘蛛王踏入冒險，變裝、討糖、電音派對一樣不能少！即日起至11/2 就在桃園藝文廣場

最新新聞更多

全家聯名《廚神小當家》限量周邊

今年觀光逆差已805萬人次　觀光署長：出國玩不影響國旅

饗食天堂林口三井店11/3開幕

旅宿業將開放移工　觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

速食店萬聖節優惠一次看

台中超浮誇「金箔和牛肉包」！

南機場夜市店家營業調整一次看

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366