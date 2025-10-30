饗食天堂林口三井店11/3開幕　即日起開放電話與網路訂位

▲饗食天堂林口三井店11/3開幕。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

林口人期待已久的饗食天堂林口三井店終於要在11月3日開幕，今日早上10點開放11月的電話與網路訂位，目前周末假日預約已額滿，想搶先體驗的民眾動作要快。

「MITSUI OUTLET PARK林口」（林口三井OUTLET）二期商場（二館）去年11月14日開幕時，就有宣布饗食天堂是進駐的餐飲品牌之一，不過卻隔了近1年才跟大家見面，預計11月3日正式開幕，今日早上10點開放11月的電話與網路訂位，截至10點30分，周末假日預約已額滿，想搶先體驗的民眾動作要快。

饗食天堂提供上百道多國美食，廚師現場料理，開放式廚房為顧客呈現美味的過程，11月3日開幕的林口三井店，是品牌的第12家店，主廚團隊也推出12道限定菜色，包括嚴選雪蟹腳、鮑魚、羊肩排等海陸料理，以及融入林口在地特色食材「紫薯」、「龍壽茶」的創新美食與甜點。

▲漢來海港11／11開放農曆春節訂位。（圖／漢來美食提供）

另外，每年不到1小時就搶訂一空的漢來海港餐廳農曆春節訂位，今年改為11月11日早上11點開放預約，除夕當天僅開放電話與現場訂位，官網也公布各分店排隊地點及時間。業者提醒，完成預定後須先付訂金，1~9人1000元、10~19人2000元、20~29人3000元、30~49人5000元、50~100人為1萬元。

▲島語自助餐11／11開放農曆春節訂位。（圖／記者黃士原攝）

同集團的島語自助餐11月1日上午11:00開放全台分店2026年1月訂位服務，除夕至大年初五訂位則是11月11日開放，民眾可透過電話、線上及現場預約，其中除夕、初二不開放線上訂位，而官方也規定現場排隊的地點。