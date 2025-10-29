漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位　預約方式一次看

▲漢來海港11／11開放農曆春節訂位。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下的漢來海港餐廳、島語自助餐11月11日開放農曆春節訂位，除了透過電話及網路方式，也能到各分店現場預約，官網也公布排隊地點及時間。

每年不到1小時就搶訂一空的漢來海港餐廳農曆春節訂位，今年改為11月11日早上11點開放預約，除夕當天僅開放電話與現場訂位，官網也公布各分店排隊地點及時間。業者提醒，完成預定後須先付訂金，1~9人1000元、10~19人2000元、20~29人3000元、30~49人5000元、50~100人為1萬元。

▲島語自助餐11／11開放農曆春節訂位。（圖／記者黃士原攝）

同集團的島語自助餐11月1日上午11:00開放全台分店2026年1月訂位服務，除夕至大年初五訂位則是11月11日開放，民眾可透過電話、線上及現場預約，其中除夕、初二不開放線上訂位，而官方也規定現場排隊的地點。

島語也提醒，線上訂位用餐人數限7位（含）以下，8位以上請透過現場、電話訂位。訂位成功後，每位成人收取訂金500元，訂位後請留意付款簡訊，並於7天內完成付款，如未完成付款，訂位將自動取消。

▲大魔術熊貓豆腐。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼與黑白大廚高人氣主廚鄭智善、台灣桌球一哥林昀儒合作後，饗賓集團近期則是與日本知名動漫《廚神小當家》跨界聯名，推出3道經典「二次元料理」，開飯川食堂端出主角小當家劉昴星的「大魔術熊貓豆腐」，以竹炭黑豆腐炸過增加香氣與口感，搭配滑嫩白豆腐，再佐以特製花椒辣醬而成的麻婆醬汁。

▲貝氏糖醋櫻桃肉。（圖／記者黃士原攝）

真珠台灣佳味則是帶來阿貝師傅的「貝氏糖醋櫻桃肉」，以油花均勻的梅花豬肉切丁、油炸至表面黃金色澤，再以白醋、番茄醬以及砂糖調製成酸甜適中的糖醋醬汁，將豬肉裹上醬料快速翻炒，整塊肉吸附了濃郁醬汁，宛如漂亮的櫻桃色澤。

▲頂級炸蟹斗。（圖／記者黃士原攝）

饗泰多聯名菜色是七星刀雷恩的招牌海鮮料理「頂級炸蟹斗」，主廚以軟殼蟹特製調味成蟹肉餡料，手工回填蟹斗成型，裹上薄粉油炸至令人開胃的金黃色。