▲美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

美國牛肉稱霸台灣市場，美國肉類出口協會駐華辦事處於台北晶華酒店盛大舉辦「2025奔犇匯」鼎鑽合作夥伴頒獎典禮，邀請長期支持美國牛肉的美國三大肉類出口商、進口商、盤商、零售業者及餐飲集團等重要合作夥伴齊聚一堂，共同見證美牛在台灣市場的卓越成長與持續領先，盛大表揚全台超過百家「鼎鑽合作夥伴」的努力與貢獻，感謝他們多年來攜手推廣美國牛肉，持續引領台灣牛肉市場潮流。

▲美國肉類出口協會駐華辦事處舉辦「2025奔犇匯」鼎鑽合作夥伴頒獎典禮，表揚全台超過百家「鼎鑽合作夥伴」。

美國肉類出口協會全球總裁Dan Halstrom特別錄製影片向台灣市場致意，他表示「很高興能在一年一度的奔犇匯與各位相聚，2026年將迎來協會成立50週年的重要里程碑，這半個世紀的成就，歸功於全球各地辦事處與合作夥伴的努力推廣。台灣辦事處自 1993 年設立以來，已深耕市場超過30年，Halstrom 感謝台灣業界的長期支持，並期盼與合作夥伴共同邁向下一個五十年的新篇章。」

▲美國肉類出口協會全球總裁Dan Halstrom特別錄製影片，向台灣市場致意。

根據統計，台灣人均牛肉消費量在過去20年間成長超過140%，創下歷史新高，其中美國冷藏牛肉穩居臺灣市場第一，進口佔比達70%，進口量逐年攀升。美國肉類出口協會駐華辦事處吳秋衡處長指出，「未來，我們將聚焦於『高端餐飲』與『年輕消費者』兩大推廣重點，讓美牛不只出現在五星級餐桌上，也能成為年輕世代日常生活的一部分。」

▲▼美國肉類出口協會駐華辦事處吳秋衡處長指出，未來，美國肉類出口協會駐華辦事處將聚焦於「高端餐飲」與「年輕消費者」兩大推廣重點。

吳秋衡處長進一步指出，目前全台主要五星級飯店與高檔餐廳幾乎都已導入美國牛肉，不論鐵板燒、火鍋或創意料理，都能見到美牛的身影，「我們希望透過新品項導入，攜手餐廳與主廚開發新部位料理，持續強化美牛品牌深度」，而年輕世代是最具潛力、也最具創造力的族群，美國肉類出口協會駐華辦事處將持續深化與他們的互動，透過社群影音與內容行銷，讓更多年輕族群認識美牛。

典禮中特別力邀晶華酒店主廚團隊以美國「蘭德牛肉」與「菲瑞牛肉」兩個新部位的牛肉為主角，設計三款創意中西式料理，分別是「蘆筍百合炒美國蘭德牛」、「麻婆美國蘭德牛豆腐香米飯」與「紅酒蔬菜美國菲瑞牛肉捲」，三道料理完美演繹美牛的多元風貌，從經典到創新，皆讓人回味無窮。

▲蘆筍百合炒美國蘭德牛。

▲麻婆美國蘭德牛豆腐香米飯。



▲紅酒蔬菜美國菲瑞牛肉捲。



「鼎鑽合作夥伴金鑽獎」是美國肉類出口協會為嘉許在推廣美國牛肉上做出傑出貢獻的合作夥伴而設立的殊榮，吳秋衡處長以一句溫暖的「感之以心、動之以情」作結，感謝所有夥伴多年來的支持與陪伴，他強調「沒有你們，就沒有美國肉類出口協會。無論你在什麼角色、什麼位置，你們都是我們永遠的夥伴」，未來，美國肉類出口協會駐華辦事處將持續秉持誠信與專業，攜手合作夥伴們共同成長，讓美國牛肉的優質風味持續在台灣市場閃耀奔犇。