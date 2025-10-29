老爺酒店線上旅展下殺2折　聯合住宿券可住全台10飯店還送早餐

▲老爺酒店集團線上旅展11月4日開始。上圖為礁溪老爺酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

老爺酒店集團將於11月4日中午12點至11月10日推出「老爺感謝季」線上旅展，今年主打全台10家飯店通用的「3400元聯合住宿券」與「2080元聯合餐飲券」，更瞄準長天數度假與家庭旅遊市場，推出近30款熱銷住宿商品全面2折起，線上購券還能抽價值破百萬的大獎，包括「金豬食堂」雙人套餐及頂級老爺套房住宿券。

老爺酒店集團今年最受矚目的「3400元聯合住宿券」再度回歸，全台10家老爺飯店皆可使用，並新增多達16種住宿組合，使用彈性更高。使用1張「聯合住宿券」可任選老爺酒店集團旗下7個據點入住，包括南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺等三家老爺行旅，以及台北老爺、新竹老爺與兩家老爺會館。

使用2張可選擇知本老爺或北投老爺酒店，雙人住宿含早餐，再加贈館內抵用金，等同2折起。使用3張平日可入住礁溪老爺雙人洋式標準套房一泊二食，早餐可選擇雲天自助餐或岩波庭早午餐定食，年底前預約明年暑假住宿，再享小旺日不加價。

▲台南老爺行旅。（圖／記者蔡玟君攝）

為鼓勵國旅，活動期間再祭出限時加碼，3月至10月期間持券入住「北投老爺酒店」，每房可享1位孩童免費入住含早餐；2026年春季平日入住「台南老爺行旅」，持兩張券再贈一晚，等同「連住三晚不加價」。「礁溪老爺酒店」則是推出持兩張券即享雙人體驗得天露營區含早餐，明年6月底前平日入住再加碼第三人免費。

▲台東知本老爺泳池日前換新裝。（圖／知本老爺提供）

看準寒冬泡湯與家庭出遊潮，業者同步推出多款三天兩夜優惠套券。知本老爺「9999元雙人三天兩夜住宿券」限量300張，萬元有找；礁溪老爺「2萬6299元和式四人三天兩夜住宿券」含早餐與晚餐，年底前預訂明年暑假入住不加價。另有「1萬3499元溫泉酒店聯賣套券」，可一次入住礁溪與知本或北投老爺兩地溫泉飯店。

▲墾丁凱撒大飯店推出銀髮專案。（圖／業者提供）

此外，搶攻銀髮旅宿商機，墾丁凱撒大飯店攜手美國知名行動力保健品牌「Move Free益節」，即日起至12月底，推出專為60歲以上銀髮旅人所設計的「資深玩家」住房專案，雙人成行入住花園客房每晚5899元起。專案除享豐盛自助式晚餐及翌日早餐外，加碼再贈市值1199元的「益節高鈣+鎂+維生素D液態軟膠囊」一瓶。

同時為鼓勵子女帶長輩共度悠閒假期，凡同行入住者中一位年滿60歲以上，即符合預訂「資深玩家」住房專案資格。想升級三天兩夜愜意之旅，續住第二晚含早餐享3888元加價優惠，加碼再贈大廳酒吧手工麵包一條。