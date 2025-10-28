泰國旅遊新制懶人包！電子入境卡上路　國喪期必知注意事項

▲曼谷是最受歡迎的泰國旅遊城市。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

泰國宣布對台免簽後，大大提升台灣人赴泰旅遊熱潮。《ETtoday新聞雲》就整理出今年到泰國玩的最新制度，同時近期適逢國喪，建議旅客出行時穿著低調色彩，部份活動也有更改日期，前往當地之前記得再次確認。

1.國喪期間注意事項

因應泰國王太后詩麗吉辭世，泰國政府宣布，即日起至11月9日區間，泰國皇室所屬之曼谷大皇宮、玉佛寺景區不開放觀光性質活動，而原本搭配水燈節展開為期45天的「Vijit Chao Phraya燈光藝術節」宣布延期，將另外宣布活動日期。此外，近期到泰國旅遊，建議穿著低調素色為主，避免過於鮮豔的服飾。

▲入境泰國記得填寫電子入境卡。（圖／記者蔡玟君攝）

2.電子入境卡（TDAC）

泰國政府從今年5月1日起實施電子入境卡（TDAC），所有旅客需在入境前72小時內填寫，取代紙本表格。旅客可透過官方網站（ http://tdac.immigration.go.th）填寫個人資料及旅行資訊，完成後會收到確認郵件和QR Code，旅客需於入境時出示該郵件及有效護照。

▲曼谷空鐵（BTS）。（圖／記者蔡玟君攝）

3.搭乘空鐵BTS可使用LINE Pay

除了兔子卡與現金支付方式外，現在台灣旅客到曼谷玩搭空鐵（BTS）也可使用LINE Pay購買單程票，透過機台操作，選擇Line Pay選項，掃描手機上的付款QR Code即可完成付款。