一沐日開賣「逮丸感性」系列周邊　折疊傘、不鏽鋼Shot杯超實用

▲一沐日推出「逮丸感性」系列周邊。（圖／一沐日提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「一沐日」宣布推出全新「逮丸感性」系列周邊，11款商品從餐具、生活用品到文創小物通通有，即日起正式開賣。另外，五桐號近日也推出Care Bears聯名周邊、飲品，數量有限、售完為止。

▲不鏽鋼Shot杯十分可愛。

▲折疊傘實用性十足。

一沐日此次推出11款新周邊，首推「今日呷飽沒」系列餐具組，包括不鏽鋼Shot杯、骨瓷麵碗、湯碗與餐盤，結合一沐日經典配色與台灣在地紋樣設計；「台灣情系列」則推出杯墊、磁鐵、徽章與紙膠帶等創意小物，其中，磁鐵與徽章以地標及文化意象為主題，紙膠帶則分為單字款與注音款，另外還有超實用「日常系列」，有運動毛巾、運動襪與折疊傘。

一沐日逮丸感性系列周邊即日起正式開賣，限會員購買，開放採用點數兌換或加價購。

▲▼一共有11款周邊。

●不銹鋼Shot杯組

會員點數加價兌換：50點+239元

會員點數直接兌換：250點

●6英吋麵碗

會員點數加價兌換：50點+190元

會員點數直接兌換：200點

●7英吋直口碗

會員點數加價兌換：50點+249元

會員點數直接兌換：250點

●骨瓷餐盤

會員點數加價兌換：50點+159元

會員點數直接兌換：140點

●運動襪

會員點數加價兌換：50點+109元

會員點數直接兌換：100點

●運動毛巾

會員點數加價兌換：50點+219元

會員點數直接兌換：210點

●折疊傘

會員點數加價兌換：50點+299元

會員點數直接兌換：300點

●吸水杯墊

會員點數兌換：50點／個

●紙膠帶（細）單字款

會員點數兌換：30點／個

●紙膠帶（粗）注音款

會員點數兌換：35點／個

●徽章／磁鐵

會員點數加價兌換：50點+99元

會員點數直接兌換：70點／個

▲▼五桐號找來Care Bears™聯名打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，五桐號近日則跨界找來風靡全球經典角色「Care Bears™」合作，打造全新「Warmth of Care Bears」聯名活動，有5款熊熊飲料杯，可以看到Care Bears變身飲料店員、外送員的萌樣，搭配4款Care Bears喝飲料的限定封膜，十分可愛。

▲▼加碼推出6款限量周邊。

加碼推出6款限量周邊，「不鏽鋼吸管杯」杯身結合Care Bears經典角色搭配繽紛色彩，並以304雙層不鏽鋼製成，還附有可重複使用的不鏽鋼粗吸管及專屬吸管套，加購價599元；「飲料提袋盲盒」一共有3種款式，皆是以Care Bears經典角色設計，且收納後還可當掛飾使用，加購價299元。

「造型抱枕」一共有2款造型，Care Bears戴上五桐號鴨舌帽可愛到不行，蓬鬆手感無論擺在家裡或是辦公室通通沒問題，加購價499元；「多功能絨毛髮帶」以柔軟細緻的絨毛材質打造而成，兼具可愛及實用性，加購價199元。

▲Care Bears髮帶、飲料提袋超Q。

▲還有保冷袋、造型貼紙。

除外還有「保冷二杯袋（加購價19元）」、「Care Bears造型貼紙」，10月23日至11月5日凡於門市消費滿150元即可獲得限量貼紙包，10月23日起至10月29日期間購買任2杯聯名新品加碼能免費獲得「保冷二杯袋」。