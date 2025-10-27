涮乃葉平日小資餐「330元起吃到飽」　全台這9家分店限定

▲涮乃葉平日小資餐，330元起吃到飽。（圖／取自涮乃葉臉書）



記者黃士原／台北報導

涮乃葉今日起在全台9家指定分店推出「平日幸福小資餐」，最低330元即可以享有3盤自選肉品與自助吧吃到飽。

日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，今日起在全台9家指定分店，新推「平日幸福小資餐」，共有6種套餐可選，以最低價的330元豬肉套餐（午餐）為例，可以享有3盤自選肉品及自助吧吃到飽，最高價的澳洲和牛套餐（午餐410元、晚餐430元）則能吃到2盤肉品。如果僅想吃自助吧，午餐每人320元、晚餐340元。

▲涮乃葉「平日幸福小資餐」菜單。（圖／取自涮乃葉臉書）

平日幸福小資餐適用分店，分別是新店家樂福店、桃園家樂福經國店、斗六家樂福店、豐原家樂福店、台南大潤發店、新竹大魯閣湳雅店、基隆好食城店、新店小碧潭店、中壢中山東路店。

▲和牛火鍋吃到飽「和牛涮」插旗新竹。（圖／王品集團提供）

另外，王品集團旗下火鍋吃到飽「和牛涮」再展店，品牌日前宣布首度進軍新竹地區，竹北光明店今日開幕，加入官方LINE領取指定優惠券，可以免費品嚐A5和牛壽喜燒。

和牛涮主打火鍋吃到飽，依餐價供應國產豬肉、雞肉、美牛、澳洲和牛，以及頂級日本A5和牛，套餐方案從400多元至1800多元。除了肉品無限享用，自助吧還有超過70種食材無限供應，選擇指定套餐或更高價位，還能享有炙燒和牛壽司與鯛魚燒吃到飽。