京都最新「獨旅友善飯店」將開幕　還有24小時商店、4分鐘到地鐵

▲GARNER HOTEL 京都四條烏丸外觀。（圖／洲際酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

洲際酒店集團旗下全新休閒型酒店品牌「GARNER（ガーナー）」進駐京都！全新「GARNER HOTEL 京都四條烏丸」將於11月1日開幕，飯店主打獨旅友善，超過9成以上客房都是單人房，且交通便利，還有24小時商店，讓一個人旅行的旅客在京都旅行時，也能有能自在做自己的休息空間。

▲GARNER HOTEL 京都四條烏丸館內有103間客房，其中95間為單人房。

「GARNER HOTEL 京都四條烏丸」飯店地理位置優越，距離京都市營地下鐵烏丸線五條站步行4分鐘、四條站步行5分鐘，交通便利；從五條站搭乘一站即可抵達京都站，前往大阪方向也能透過阪急京都線輕鬆抵達。

▲也有2張單人床的客房選擇。

館內共設有103間客房，其中95間為單人房，是其最大亮點。客房以白木為基調設計，營造靜謐、沉穩的氛圍，全館提供免費Wi-Fi；床鋪採用Simmons席夢思品牌床墊，讓旅客在舒適睡眠中消除一日疲勞、恢復活力。

公共空間方面，則有24小時營業的「Garner Shop」販售多種零食，大廳一隅設有免費咖啡機，提供全天候新鮮現煮咖啡。館內亦設有投幣式洗衣設備，方便長期住宿旅客輕裝入住。此外，飯店一樓與「KOMEDA咖啡店」聯通，旅客可於此另外付費享用早餐服務。

▲京都550年歷史的蕎麥名店「本家尾張屋」明年1月歇業。（圖／翻攝自官網）

此外，擁有超過550年歷史的京都老舖「本家尾張屋」，宣布蕎麥餐飲店將於2026年1月11日起歇業，並結束和菓子製造與販售業務，象徵日本最具代表性的老字號蕎麥名店之一，將暫時畫下句點，近期計劃前往京都的旅客可要把握用餐機會。

▲京都本家尾張屋的寶來蕎麥麵備受旅客喜愛。（圖／翻攝自官網）

本家尾張屋自室町時代創業以來，歷經多代經營，深受日本國內外饕客喜愛，其蕎麥麵更被視為京都食文化的代表之一。業者在公告中表示，做出此決定主要因受到新冠疫情影響造成的經營負擔、建築資材價格高漲導致老舊店舖難以整修，以及人手短缺與物價上漲導致營運困難等多重因素影響。

▲京都本家尾張屋明年1月歇業公告全文。（圖／翻攝自官網）

業者表示，經過長時間討論與評估後，決定暫停現行營運模式。不過，本家尾張屋仍希望能持續傳承品牌味道，正積極評估以濃縮高湯、蕎麥乾麵與鯡魚料理等產品販售為主的新事業方向，預計於今年12月前對外公布具體方針。本家尾張屋表示，衷心感謝長年支持的顧客，但仍將努力尋找延續京都老舖風味的可能性，盼外界能理解此次決策。

