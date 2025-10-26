漢來、雲朗「全台線上旅展」17折起！日月潭2大夢幻飯店全包度假

▲漢來日月行館去年11月1日開幕以來便成為日月潭頂級渡假首選。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

ITF台北國際旅展11月7日開跑，三家飯店集團皆推出線上旅展搶攻商機。台北、高雄漢來及漢來日月行館三館攜手，最低住一晚僅3,488元（約24折）；而雲朗集團「雲朗聯合住宿券」一張2,200元，可自由入住旗下飯店，最低17折。

▲高雄漢來實體旅展將推出每日限量100組「市景精緻客房」超值套券。（圖／業者提供）

漢來飯店事業群

漢來飯店事業群線上旅展已開跑，今年三大據點同步祭出超值住房優惠。高雄漢來主打「市景精緻客房」五張套票組合，每張最低僅3,488元起（約24折），含雙人漢來海港早餐；台北漢來則推出「精緻客房含島語早餐」方案，每晚5,888元起；而頂級渡假飯店「漢來日月行館」也祭出平日一泊二食住宿券21,400元，可入住擁有270度湖景視野的夢幻客房。

▲台北漢來推出精緻客房含島語早餐，每晚約定價34折，只要5,888元。（圖／業者提供）

位於高雄市中心的漢來大飯店，今年實體旅展推出每日限量100組「市景精緻客房」套券，單張售價3,888元，購買五張組合再享優惠，每張僅3,488元即可入住地標飯店。另打造的三麗鷗主題房也推出5,688元起優惠，吸引親子客入住。

「台北漢來大飯店」自開幕以來即成許多國際巨星指定下榻飯店，包括木村拓哉、孫藝珍、朴信惠等都曾入住。此次線上旅展推出精緻客房含早餐5,888元起，升等「豪華套房」含行政樓層禮遇僅12,888元起。實體旅展加碼「夢饗島語」住房專案，雙人入住11,883元起，可享升等至行政豪華客房與贈精選氣泡酒2瓶，並保證當晚可於島語自助餐廳用餐免排隊。

▲漢來日月行館線上旅展主打平日一泊二食住宿券21,400元，含雙人早餐與晚餐。（圖／業者提供）

位於日月潭涵碧半島制高點的「漢來日月行館」，擁有93間湖景客房與270度湖畔景觀，去年11月1日開幕以來被譽為最美湖景度假飯店。此次推出平日一泊二食住宿券21,400元，含雙人早餐與晚餐。實體旅展期間購買專案，再贈價值2,000元的「台中烏日高鐵-漢來日月行館」雙人來回定點定時接駁服務。

▲雲朗線上旅展將自10月29日至11月11日登場，今年持續推出「雲朗聯合住宿券」。（圖／業者提供）

雲朗觀光

雲朗觀光線上旅展將自10月29日至11月11日登場，今年持續推出「雲朗聯合住宿券」，每張2,200元起，最低享17折，可自由入住旗下君品酒店、雲品溫泉酒店、兆品嘉義、翰品高雄、品文旅礁溪及雲品Collection系列。

▲持2張雲朗聯合住宿券，可雙人平日入住「寶桑町屋」日式雙房，享受典雅舒適的和式空間。（圖／業者提供）

旅客可依券數自由搭配行程：持1張券可入住翰品高雄或兆品嘉義，加價700元可升級礁溪文旅家庭房；2張券入住君品雅緻房或寶桑日式町屋雙房；4張券可住雲品經典山景房含早餐；7張券享雲品湖景房一泊二食，盡賞日月潭湖光山色。

▲9張券可雙人入住「蘇卡利‧漫活」Villa，體驗一泊三食的沉浸式奢華之旅。（圖／業者提供）

最大亮點是持9張券可雙人入住「蘇卡利‧漫活」Villa，體驗一泊三食的沉浸式奢華之旅。入住君品酒店再享平日延遲退房至下午1點；連住兩晚可免費升等房型。

▲入住君品酒店再享平日延遲退房至下午1點；連住兩晚可免費升等房型。（圖／業者提供）

旅展同步推出雲品溫泉酒店限定優惠，入住尊榮湖景客房一泊二食每張18,888元，豪華湖景套房則為28,888元，皆含行政酒廊禮遇與丹彤自助餐饗宴。凡入住君品或雲品含早餐方案，還可享「早餐吃到中午」，輕鬆感受秋日療癒的度假氛圍。

▲統一谷關五行湯池。（圖／業者提供）

統一渡假村

統一渡假村線上旅展開跑，旗下新竹馬武督、台中谷關兩大據點同步推出暖冬住房優惠，從客家風味鍋物到山林溫泉饗宴，全包式旅宿一次享受。

其中，新竹馬武督推出「暖冬好客 平日三享」住房專案，豪華雙人房平日每晚5,280元起，享三重好康。「一享」主廚特製客家米粉鍋搭配蔥油拌飯，品嚐在地滋味；「二享」11歲以下兒童免費入住；「三享」加贈主廚手工黑糖糕伴手禮盒。園區活動從音樂闖關、瘋帽遊園車到晚間「金孔之夜」解謎遊戲，吃喝玩樂一次滿足。

▲統一谷關度假村溪景和洋房。（圖／業者提供）

台中谷關則主打「溫泉食光」住房專案，和洋雙人房平日8,380元起，能同時享受泡湯、賞景與美食。「特盛饗宴」主打暖心鱘龍蝦滑海鮮鍋，搭配主廚甜點餐車與特色小菜無限吃。另有「11歲以下兒童免費住」或「免費升等溪景房」好康2選1，適合親子出遊或情侶約會。