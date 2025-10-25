經典沉浸體驗回歸！「微醺大飯店」落腳高雄　首創AI互動藝術

▲《微醺大飯店》首度南下落腳高雄，選址於四層樓的「哈瑪星貿易商大樓」。（圖／驚喜製造提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

睽違6年，吸引超過5萬人次體驗的經典沉浸式體驗《微醺大飯店》再度回歸！沉浸體驗團隊「驚喜製造Surprise Lab」宣布，將作品首度南下落腳高雄，選址於擁有75年歷史的「哈瑪星貿易商大樓」，打造全新四層樓沉浸式空間《微醺大飯店：高雄》，即日起正式開賣。

《微醺大飯店》系列自2019年首演以來，以「一間飯店、三杯微醺、五位房客」為核心概念，融合戲劇、互動與感官體驗，帶領觀眾進入一場「願微醺，讓你更清醒」的情感旅程。每位參與者都能透過與演員互動，成為故事的一部分，每個選擇都可能改變劇情走向。

高雄版不僅延續原作的情感線索，這次更以港都夜色為背景，營造跨越時空的奇幻氛圍。四層樓的體驗空間從場景到燈光皆重新設計，融合建築原有的歷史痕跡與現代藝術語彙，打造出介於夢境與現實之間的「真實飯店」。

創辦人林業軒表示，繼2022年《落日轉運站》於高雄吸引超過4萬名觀眾後，團隊深刻感受到南台灣的熱情與沉浸式體驗的潛力，因而決定再度南下。「哈瑪星建築的斑駁與氣韻，與《微醺大飯店》的世界觀完美契合，這棟樓本身就像是一個會呼吸的故事。」

這次《微醺大飯店：高雄》更首度導入AI互動藝術，由「驚喜製造」與數位體驗設計團隊「叁式」合作，將人工智慧融入最終章「電話亭」橋段。AI將根據現場互動生成光影畫面，讓觀眾的思念、記憶與情感具象化，化為漂浮於空間中的藝術作品。這項創舉讓沉浸體驗不再只是感官享受，更延伸為一場科技與情感交織的共感實驗。

除了體驗內容升級，《微醺大飯店：高雄》也邀請靈魂歌姬9m88創作並演唱主題曲〈微醺小房間 Somnium Chamber〉，以溫柔的歌聲詮釋夢境與現實交錯的情緒張力，讓聲音成為旅程的一部分。



驚喜製造以創新沉浸體驗聞名，代表作包括《無光晚餐》、《一人餐桌》、《微醺大飯店》、《明日俱樂部》、《落日轉運站》等。

