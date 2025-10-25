ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園萬聖城開城！13米「魔蛛古堡」12座裝置免費玩　演唱會今限定

▲「2025桃園萬聖城」今（25日）為期9天在桃園藝文廣場一帶登場。（圖／桃園市觀旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

合理搞怪季節來臨！「2025桃園萬聖城」今（25日）至11月2日在桃園藝文廣場和藝文綠園道登場，本次以13公尺高的「魔幻蜘蛛王」作為守護者，用《蛛影幻境》編織出魔幻光影秀，12座主題裝置創歷屆最多。此外，首次量身定作超大發光巨偶「夜光踩街」定目劇《魔蛛古堡守衛隊》，每晚定時演出。

▲▼「2025桃園萬聖城」12座主題裝置創歷屆最多。

已邁入第六屆的「2025桃園萬聖城」持續推陳出新，魔幻蜘蛛王燈光秀將於今晚6點上演，今年共有12座主題裝置，遊客將依序穿越「孟婆奈何橋」、「魔神照妖鏡」與「詭異盤絲洞」三條魔徑；沿途還能探索「萬聖夜總會」、「鬼吹燈迷宮」與「盤絲光纖樹」三大魔域。旅途中，魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊將時不時現身，最後才抵達終點「糖果屋」。

▲▼依序穿越「孟婆奈何橋」等打卡點，最終抵達「糖果屋」。

▲旅途中，魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊將時不時現身。

今晚開幕式加碼「古堡狂歡金曲派對」，由主持人Dennis領軍，邀集麋先生 Mixer、U:NUS、守夜人、Ponay 卜耐、SONNIE 桑尼、欉震天、東部壞男孩等人氣卡司，齊聚舞台變裝，晚間6點至9點半輪番開唱，提前為萬聖夜掀起熱潮。

▲「2025桃園萬聖城」12裝置位置圖，點圖放大。

明（26日）有「公彩嘉年華」、「萬聖變裝競賽」、「魔幻街舞派對」邀全家大小一同搞怪；10月27日至31日則推出「桃園星光大道」，以及11月1日至2日下午「親子魔幻歡樂城」，由YOYO家族哥哥姊姊帶孩童唱跳，晚上還有「變裝電音派對」，集結國內最強電音、重金屬與重搖滾樂團，搭配世界及亞洲百大DJ火熱開場。

▲魅影眼球人裝置。

11月1日由DJ YUYU、OVDS、拷秋勤、DJ PEIPEI、AKB48 Team TP，從搖滾到舞曲，電音與金曲接連轟炸，11月2日輪到DJ MOLLY LIN、震樂堂、台客電力公司-柯大堡 × DJ Minnie、八十八顆芭樂籽、DJ 藍星蕾，重磅樂團、火熱DJ連線上陣，壓軸夜嗨翻全場。

▲每晚都有《蛛影幻境》光影秀。

同時，展期9天都有《蛛影幻境》光影秀，每半小時演出一次；《魔蛛古堡守衛隊》夜光踩街定目劇將於10月26日至11月2日晚間18:35登場！今、明兩天有公彩市集，除規劃2座「夢幻公彩屋」外，也增設1座「公彩故事廊道」。

此外，民眾只要使用市民卡APP前往藝文商圈、站前商圈、車站商圈及青埔商圈合作店家集章，就有機會抽總價值15萬元的獎項，現場還規劃「6大魔怪特色主題市集」及「7間特色主題專賣店」，消費滿200元即可獲得現金1萬元、萬聖城紀念背包的抽獎機會。

2025桃園萬聖城
日期：10月25日至11月2日，平日下午5點至晚間9點、假日中午12點至晚間10點
地點：桃園藝文廣場和藝文綠園道

關鍵字： 桃園旅遊 2025桃園萬聖城 桃園萬聖城

