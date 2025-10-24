台北跨年晚會首波卡司公布！畢書盡、幻藍小熊首度跨界合唱

▲畢書盡與幻藍小熊今年跨年獨家在台北演出。（圖／觀傳局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

北市觀傳局今（24日）公布「台北最High新年城-2026跨年晚會」首波卡司，將由Bii畢書盡與GENBLUE幻藍小熊獨家在台北演出，還有高爾宣OSN & 王ADEN、U:NUS陪民眾一同倒數，迎接2026新年到來。

▲「台北最High新年城-2026跨年晚會」12月31日晚間7點至隔日凌晨1點在市民廣場登場。（圖／觀傳局提供）



「台北最High新年城-2026跨年晚會」12月31日晚間7點至隔日凌晨1點在市民廣場登場，觀傳局表示，跨年將迎來夢幻的世代組合—擁有韓系唱腔的情歌王子 Bii 畢書盡，攜手韓國出道人氣GenZ 女團 GENBLUE 幻藍小熊，首度跨界合唱。兩大韓流勢力跨世代共演，點燃跨年夜高潮。

▲高爾宣OSN也攜手王ADEN。（圖／觀傳局提供）



高爾宣OSN也攜手王ADEN，以抒情饒舌結合R&B氛圍，收服觀眾的耳朵；全創作冠軍男團 U:NUS，以炸場舞力與極限能量，詮釋屬於新世代的跨年，陪伴大家一起嗨翻跨年夜。

▲全創作冠軍男團 U:NUS。（圖／觀傳局提供）



CNN評為全球十大的台北跨年晚會，每年都吸引來自各地民眾同歡。觀傳局表示，凡於指定期間入住台北市合作旅館，就有機會獲得限量「跨年晚會主舞台搖滾區入場證」，近距離接觸偶像，更可以絕佳視野觀賞台北101新年大秀。此外，多家旅宿業者包含圓山飯店、松山意舍酒店、台北六福萬怡酒店等，均推出跨年住房專案，有興趣的民眾可提早安排行程。