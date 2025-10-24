ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北跨年晚會首波卡司公布！畢書盡、幻藍小熊首度跨界合唱

▲北市觀傳局今（24日）公布「臺北最High新年城-2026跨年晚會」首波卡司。（圖／觀傳局提供）

▲畢書盡與幻藍小熊今年跨年獨家在台北演出。（圖／觀傳局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

北市觀傳局今（24日）公布「台北最High新年城-2026跨年晚會」首波卡司，將由Bii畢書盡與GENBLUE幻藍小熊獨家在台北演出，還有高爾宣OSN & 王ADEN、U:NUS陪民眾一同倒數，迎接2026新年到來。

▲北市觀傳局今（24日）公布「臺北最High新年城-2026跨年晚會」首波卡司。（圖／觀傳局提供）

▲「台北最High新年城-2026跨年晚會」12月31日晚間7點至隔日凌晨1點在市民廣場登場。（圖／觀傳局提供）

「台北最High新年城-2026跨年晚會」12月31日晚間7點至隔日凌晨1點在市民廣場登場，觀傳局表示，跨年將迎來夢幻的世代組合—擁有韓系唱腔的情歌王子 Bii 畢書盡，攜手韓國出道人氣GenZ 女團 GENBLUE 幻藍小熊，首度跨界合唱。兩大韓流勢力跨世代共演，點燃跨年夜高潮。

▲北市觀傳局今（24日）公布「臺北最High新年城-2026跨年晚會」首波卡司。（圖／觀傳局提供）

▲高爾宣OSN也攜手王ADEN，以抒情饒舌結合R&B氛圍，收服觀眾的耳朵。（圖／觀傳局提供）
  
高爾宣OSN也攜手王ADEN，以抒情饒舌結合R&B氛圍，收服觀眾的耳朵；全創作冠軍男團 U:NUS，以炸場舞力與極限能量，詮釋屬於新世代的跨年，陪伴大家一起嗨翻跨年夜。

▲北市觀傳局今（24日）公布「臺北最High新年城-2026跨年晚會」首波卡司。（圖／觀傳局提供）

▲全創作冠軍男團 U:NUS，以炸場舞力與極限能量，詮釋屬於新世代的跨年。（圖／觀傳局提供）

CNN評為全球十大的台北跨年晚會，每年都吸引來自各地民眾同歡。觀傳局表示，凡於指定期間入住台北市合作旅館，就有機會獲得限量「跨年晚會主舞台搖滾區入場證」，近距離接觸偶像，更可以絕佳視野觀賞台北101新年大秀。此外，多家旅宿業者包含圓山飯店、松山意舍酒店、台北六福萬怡酒店等，均推出跨年住房專案，有興趣的民眾可提早安排行程。

關鍵字： 台北市旅遊 臺北最High新年城-2026跨年晚會 卡司 跨年卡司

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

推薦閱讀

高雄31年老鬆餅坊！老闆娘堅持親手調麵糊

高雄31年老鬆餅坊！老闆娘堅持親手調麵糊

普發萬元上路！ITF「日韓萬元有找」

普發萬元上路！ITF「日韓萬元有找」

超商響應普發推「現金放大卡」

超商響應普發推「現金放大卡」

10大速食店連假優惠懶人包

10大速食店連假優惠懶人包

脆友激推50嵐隱藏版點法！

脆友激推50嵐隱藏版點法！

2026台北跨年晚會首波卡司公布

2026台北跨年晚會首波卡司公布

光復節連假國旅訂房率近6成　創今年連續假期新高

光復節連假國旅訂房率近6成　創今年連續假期新高

超商連假「買2送2、買1送1」懶人包

超商連假「買2送2、買1送1」懶人包

竹山鮮筍節開放報名至11／17止

竹山鮮筍節開放報名至11／17止

東京六本木11/4聖誕點燈！2攝影點拍美照　還可逛市集

東京六本木11/4聖誕點燈！2攝影點拍美照　還可逛市集

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2026台北跨年晚會首波卡司公布

大屯自然公園整修後重新開放

台南遠東香格里拉住宿券下殺21折起

UG全新2店開幕優惠出爐

高雄五星飯店「住一晚下殺29折起」　送早餐吃到飽

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

預約成功才給地址！神秘咖啡廳藏身深坑

熊大、兔兔主燈　新北耶誕城4區亮點

點餐吆喝聲此起彼落！三重無名麵攤

金子半之助感謝祭「點主餐送5折券」

熱門行程

最新新聞更多

高雄31年老鬆餅坊！老闆娘堅持親手調麵糊

普發萬元上路！ITF「日韓萬元有找」

超商響應普發推「現金放大卡」

10大速食店連假優惠懶人包

脆友激推50嵐隱藏版點法！

2026台北跨年晚會首波卡司公布

光復節連假國旅訂房率近6成　創今年連續假期新高

超商連假「買2送2、買1送1」懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366