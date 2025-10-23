東京六本木11/4聖誕點燈！2攝影點拍美照　還可逛市集

▲六本木之丘聖誕點燈。（圖／森ビル株式会社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

東京冬季最浪漫的光影盛宴即將登場！六本木之丘宣布，一年一度的「六本木之丘聖誕節2025（Roppongi Hills Christmas 2025）」活動將從11月4日起開跑，其中最具代表性的就是「欅坂聖誕燈海」，長達400公尺長的欅坂大道以93萬顆LED燈點綴成浪漫光河，是今年冬天必看亮點。

▲欅坂聖誕燈海是東京冬季必看燈海。

「欅坂聖誕燈海」是每年冬天東京必看燈海，400公尺長的欅坂大道以藍與白交織出銀白雪景，93萬顆LED燈泡閃爍成浪漫光河，映照整條街道。主辦單位特別推薦「EMPORIO ARMANI」和「六本木蔦屋書店」2處攝影點，能捕捉整條燈海瞬間點亮的唯美畫面。

▲漫步燈海間也很夢幻。

此外，今年六本木之丘聖誕節還有一系列活動。如「66廣場」今年以「光之花束（Luminous Bouquet）」為主題，運用20萬顆LED燈點亮欅樹，綻放出如花園般繽紛的燈光層次，為聖誕夜增添浪漫色彩。而在「毛利庭園」內，則運用兩種金色燈光與雪白光點交織，營造出靜謐唯美的金色世界，是情侶夜遊拍照的熱門地點。

▲還有聖誕市集。

West Walk內的「純白聖誕樹」同樣令人期待，以羽毛為靈感設計，象徵柔和與希望。白天時樹身與自然光交融呈現純淨之美，夜晚則散發柔和光輝，成為今年聖誕節的夢幻象徵，讓旅人無論白晝或夜晚都能感受節慶的溫度。

而邁入第19屆的「六本木之丘聖誕市集」也將同步登場，延續源自德國斯圖加特的正統氛圍，今年共有10間攤位販售熱紅酒、香腸、節慶甜點等經典德國美食，以及聖誕雜貨名店「Käthe Wohlfahrt（凱瑟・沃爾法特）」的限量商品。

