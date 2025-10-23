高雄五星飯店「住一晚下殺29折起」　送早餐吃到飽

▲高雄然一酒店。（圖／業者提供，下同）

隨著台北國際旅展即將登場，台灣首間The Luxury Collection成員酒店「THE AMNIS然一酒店」宣布，將於10月29日中午12點起推出線上旅展，涵蓋住宿、餐飲與SPA療程，優惠幅度最低自55折起。高雄萬豪酒店也推出線上旅展優惠，住宿券下殺29折起還送早餐。

然一酒店此次旅展以經典18坪御典侶驛與御典雙驛客房，推出3款旅展限定住宿券。「御典系列住宿券」平日入住即享雙人早餐，每張7500元；另有「御典系列住宿券套組」，內含兩張平日入住、不含早餐住宿券，一份1萬3200元。

▲高雄然一酒店客房從18坪起跳。

此外，酒店同步推出融合美食與住宿的「Ukai-tei Kaohsiung一泊二食住宿券」，平日入住除雙人早餐外，更可於晚間享用UKAI西餐指定套餐，每張9999元。

位於酒店三樓的Ukai-tei Kaohsiung，為日本頂級餐飲集團UKAI首間海外據點，連續榮登《臺灣米其林指南》推薦名單。此次旅展推出「UKAI懷石午／晚餐券套組」及「UKAI鐵板燒午／晚餐券套組」，每份1萬3500元起，購買指定套組另加贈3000元雲垂樓指定時段餐飲抵用金。



然一酒店引進瑞士頂級保養品牌VALMONT SPA，以科學能量與藝術美學交織的護理哲學，打造一處遠離塵囂的靜謐療癒之所。此次旅展同步推出「Valmont SPA療程套組」，內含三堂60分鐘的高山能量活力療程，每套1萬1400元。

▲▼高雄萬豪酒店。（圖／業者提供）

高雄萬豪酒店也將從10月27日起推出多重住房與餐飲線上旅展，以不到原價3折起的超值價格，讓旅客輕鬆享受五星級住宿與美食饗宴。「萬豪雙人行」住宿券以經典客房搭配翌日兩客自助早餐，旅展優惠價5500元，下殺約29折；「超豪氣雙人行」含經典客房一晚，贈送自助餐廳早餐、晚餐各兩客，旅展優惠價7500元。

適合全家大小的「萬豪闔家歡」專案，入住家庭客房一晚搭配四客自助早餐，旅展優惠價7500元，優惠近3折。若想讓體驗升級，可選擇「萬豪臻選天倫」專案，入住家庭套房並享有行政酒廊禮遇四位，體驗翌日精緻早餐、歡樂雞尾酒時光與全日輕食飲料，旅展優惠價1萬8888元，相當於以4折價格享受尊榮禮遇。

