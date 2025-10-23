「熊大兔兔＋馬戲團主燈」進駐新北耶誕城　連2天看巨星演唱會

▲2025新北耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與「LINE FRIENDS」角色IP合作。（示意圖／新北市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日正式開城，新北市觀旅局今（23日）公布亮點，本次主題為「馬戲嘉年華」，並結合人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，打造莎莉魔法秀等超萌裝置，一連45天點亮板橋到12月28日。

▲主燈以「歡樂馬戲棚」結合燈光、音樂與動態機械，並融入LINE FRIENDS角色，打造全台唯一的LINE FRIENDS主燈秀。



觀旅局表示，2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色IP合作，同樣在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場以及板橋轉運站進行布置，營造耶誕歡樂氛圍。

▲▼上圖：耶誕繽紛禮盒、新府路人行道-馬戲棚大道；下圖：魔幻占卜SHOW。

被戲稱為竹筍的主燈，以「歡樂馬戲棚」結合燈光、音樂與動態機械，並融入LINE FRIENDS角色，打造全台唯一的LINE FRIENDS主燈秀，而開城當晚將帶來精采的馬戲大秀。同時，觀旅局預告，演唱會投影及LED舞台首度連動，此外，全區共有8組機械裝置動感展演，創歷屆之最。

▲▼「莎莉魔法秀」機械裝置動感展演；市府大樓一樓「馬戲檢票站」。

市民廣場除了主燈，更化身「星空馬戲園區」，莎莉魔法秀、馬戲檢票站等裝置讓民眾盡情捕捉；站前廣場展區以「歐洲夢幻童話村」打造各時光造景，高空行駛的禮物列車是最大亮點。萬坪公園燈區今年變為「minini歡樂點心小鎮」，囊括minini歡樂點心站、熱氣球奇幻冒險等打卡點，延伸至府中廣場則是「LINE FRIENDS冒險遊戲場」，喜歡熊大、兔兔的粉絲可別錯過。

▲▼「魔幻泡泡塔」位於板橋轉運站；站前廣場變身「歐洲夢幻童話村」。



至於演唱會、耶誕市集時間也一次公布，開幕11月14日「耶誕開城馬戲SHOW」登場；11月15日至16日將迎來「童樂馬戲嘉年華」。12月5日至7日舉辦「Freunde willkommen! 德國耶誕市集」。備受矚目的「巨星耶誕演唱會-The Greatest Show」將於12月13日、14日開跑。12月25日則有「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」音樂表演。

▲「2025新北歡樂耶誕城」活動一覽。（表／記者彭懷玉製）



▲▼新府路天橋-魔幻舞環；板橋公車站連通道天橋-狂歡馬戲彩旗。



而縣民大道、新府路等7大天橋、B1連通道也變身耀眼光廊，市民廣場周邊打造4條大道馬戲團主題燈飾，陪民眾度過溫馨又浪漫的佳節時光。