星野集團「OMO7橫濱」6亮點搶先看！明年4月開幕　即起開放預訂

▲星野集團「OMO7橫濱」將於明年4月開幕。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

星野集團旗下都會型旅宿品牌「OMO」將正式進駐橫濱！全新「OMO7 橫濱」將於明年4月21日正式開幕，業者將JR關內站前的舊橫濱市廳舍跡地重新活化，結合橫濱開港以來的歷史文化與現代融合，透過實際入住讓旅客感受新舊融合的橫濱魅力。飯店從即日起於官網開放預約。

▲OMO7橫濱外觀。

舊橫濱市政府廳舍為紀念橫濱開港100周年而建，由建築師村野藤吾設計，60多年來一直是支撐橫濱市政的重要據點，今年8月，該建築更首度獲認定為「橫濱市認定歷史建築物」。為了延續這段歷史記憶，經過星野集團轉譯、打造成一座別具特色的遺產飯店。

▲結合展覽空間的「OMO Base」。

亮點1：結合展覽空間的「OMO Base」

OMO7 橫濱為該品牌最高等級的全方位服務型飯店，位於一樓、最為人所注目的「OMO Base」空間，採用舊市會棟本會議場中圓形照明的設計元素，重新打造特製燈具。此外，舊橫濱市政府象徵性的「市民大廳階梯」設計也獲得傳承與重構，成為連接一、二樓的重要動線。

此處空間同時也作為展場，以不同照片、文字敘述橫濱開港後經過海外文化的洗禮，孕育出獨屬於橫濱人的生活文化樣貌與歷史背景，讓旅客更了解橫濱人文。

▲6人房。

▲4人房。

亮點2：多元房型對應不同客群

客房方面，全館共有276間客房、共9種房型，並以紅、藍、綠為客房主色調。業者透露，色系主題取自於過去舊市長室的紅色地毯，藍色則代表舊市廳舍內的鮮艷的磁磚，綠色則代表過去議場議員席座位顏色。

為了因應小團體、親子出遊，OMO7 橫濱內也設有一次最多可入住6人的套房，透過挑高空間設計利用，讓住客享受舒適的休息時光。

▲▼寵物房與專屬運動區。

亮點3：寵物房與專屬運動場

隨著近年帶著寵物一起出遊越來越夯，OMO7 橫濱在1樓設有3種寵物房型，包括「寵物友善雙人房」、「寵物友善豪華房」以及「寵物友善套房」。其中，「寵物友善套房」可容納最多6位住客，並可同時攜帶最多2隻小型至大型犬入住。

館內亦設有具備戶外狗狗運動場與室內狗狗休憩區的「OMO Dog Garden」，旅客可以讓狗狗在戶外盡情奔跑玩耍，也能在室內一邊享用餐飲、一邊放鬆休息，與愛犬共度自由自在、充滿回憶的時光。

▲OMO Bakery。

亮點4：餐飲亮點

作為全方位型的飯店，OMO7 橫濱首度推出該品牌下第一間「OMO Bakery」。早餐時段以麵包為主的套餐形式提供，採自助式用餐；午餐與晚間則以橫濱作為「咖哩傳來之地」為靈感，推出五款特製咖哩麵包為主打商品，夜晚還能體驗以麵包搭配酒品的「麵包微醺」時光。

「OMO Dining」則講究每一項食材與料理呈現方式，包括早餐吃到飽「Yokohama Morning Specialties」，在晚餐時段則提供橫濱風味的拿坡里義大利麵、焗飯、龍蝦麻婆鍋派，以及包裹香辣羊肉的紅色餃子等中華創意菜色，讓旅客能在街區散步前後，輕鬆享受「小酌小食」的樂趣。

▲OMO獨特的街區導覽「Go-KINJO」。

亮點5：OMO獨特的街區導覽「Go-KINJO」

「Go-KINJO」是OMO品牌為了讓旅客在飯店周邊「街區」中發掘在地魅力而設計的特別服務，鼓勵旅客在散步中體驗新發現與當地連結。該服務由兩大內容構成：「在地導覽員 OMO Ranger（OMO戰士）」與「街區地圖」。屆時OMO Ranger將如朋友般帶領旅客探索橫濱街區，隨著導覽的腳步，旅客能深入感受橫濱那些鮮為人知的在地風情與魅力。

▲▼夜晚獨特活動。

亮點6：夜晚獨特活動

為了讓旅客從回到飯店後至入睡前能度過特別夜晚，館內推出特別夜間活動「Local Rhythm Night」，旅客能站在舊橫濱市政府大樓屋頂的特別空間「HAMAKAZE Terrace（濱風露台）」內，在海風輕拂下，以音樂祭般的愜意心情度過夜晚。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）