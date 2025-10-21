台北慕軒飯店加盟萬豪！房內掛畫更新、服務升級　房價增15%

▲飯店換上12幅全新藝術品，其中有2款是紐約混合台北市景的掛畫。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

台北慕軒飯店自8月底加盟萬豪國際集團，更名為「台北慕軒飯店，臻品之選」，導入萬豪旅享家會員體系與國際營運標準，飯店也同步更新館內裝置藝術，像是攜手在台外國藝術家打造12幅全新掛畫等。

▲台北慕軒飯店，臻品之選的「慕軒客房」。（圖／記者彭懷玉攝）



「台北慕軒飯店，臻品之選」在保有慕軒飯店原先的精品定位、美學風格基礎上，引入萬豪集團的全球服務標準 ，同時開放萬豪旅享家以積分享受會員禮遇，帶給旅客溫暖兼國際水準的旅宿體驗。

▲「台北慕軒飯店，臻品之選」不提供一次性瓶裝水，房務員將協助旅客裝水，以響應環保。（圖／記者彭懷玉攝）



慕軒飯店自2014年開幕以來，以紐約上東城為靈感打造低調優雅風格，甚至有旅客一住就是3個月。業者表示，自從導入Marriott Bonvoy會員計畫後，慕軒飯店也吸引來自歐美、韓國與新加坡等地的國際旅客下榻，國際客占比可望近8成。

▲台北慕軒飯店自8月底加盟萬豪國際集團，更名為「台北慕軒飯店，臻品之選」。（圖／業者提供）



不過，在加入萬豪集團之後，9月平均房價較8月份增加近15%，業者表示，2025年平均住房率達71.4%，展望2026年，預期住房率將可提升約10%，平均房價上看7,500元。

▲▼「新北北海溫泉洲際酒店」預計在11月18日後開幕；客房設計以和洋禪風結合大地色系。（圖／業者提供）



近期令人期待的新飯店還有「新北北海溫泉洲際酒店」，IHG洲際酒店集團證實，「新北北海溫泉洲際酒店」預計在11月18日後開幕，日前於官方粉專上公開招募試住員，需年滿18歲，並於11月3日至9日之間的一天入住並分享，目的是為服務校準與體驗優化。