ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

王品「和牛涮」10/27插旗新竹　火鍋吃到飽最低500元有找

▲▲和牛火鍋吃到飽「和牛涮」。（圖／王品集團提供）。

▲和牛火鍋吃到飽「和牛涮」插旗新竹。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下火鍋吃到飽「和牛涮」再展店，品牌日前宣布首度進軍新竹地區，竹北光明店10月27日開幕，加入官方LINE領取指定優惠券，可以免費品嚐A5和牛壽喜燒。

和牛涮主打火鍋吃到飽，依餐價供應國產豬肉、雞肉、美牛、澳洲和牛，以及頂級日本A5和牛，套餐方案從400多元至1800多元。除了肉品無限享用，自助吧還有超過70種食材無限供應，選擇指定套餐或更高價位，還能享有炙燒和牛壽司與鯛魚燒吃到飽。

▲和牛涮日式鍋物放題主打火鍋吃到飽，依套餐價格不同，能享用的肉品也不同。（圖／王品提供）

和牛涮在全台已有12家分店，日前品牌宣布首度進軍新竹地區，竹北光明店10月27日跟大家見面，同時也推出開幕優惠，只要加入和牛涮官方LINE領取指定優惠券，就可以免費品嚐A5和牛壽喜燒。

▲森森燒肉推出全新品牌「燒肉Queen」。（圖／森森燒肉提供）

另外，森森燒肉推出全新品牌「燒肉Queen」，首店落腳桃園，目前試營運中，主打精緻燒肉套餐+自助吧吃到飽+調酒無限暢飲，菜單除了牛豬雙拼是單人套餐（1000元）外，其他如饕客牛豚、鹽燒厚豚、伊比利豚、煙燻牛、和牛等套餐都是2人至3人套餐，2人套餐價格1580元至2980元，3人套餐2370元至2820元。

▲「燒肉Queen」可享自助吧吃到飽、調酒無限暢飲。（圖／森森燒肉提供）

在燒肉Queen點用套餐，就能免費享用自助吧吃到飽、調酒無限暢飲，餐後還能玩趣味扭蛋機，免費體驗宇宙塔羅牌。現場自助吧包含沙拉吧、漬物區及薄餅熟食區，佛卡夏、鳳梨起司薄餅、青醬起司薄餅等特色熟食通通吃到飽。

關鍵字： 美食雲 王品 和牛涮 竹北光明店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【黑狗突暴衝！】媽帶3女逛三義木雕街…2孩當街被咬

推薦閱讀

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

10盎司肋眼牛排999元開吃

10盎司肋眼牛排999元開吃

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

台北慕軒飯店加入萬豪集團

台北慕軒飯店加入萬豪集團

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

曼谷安納塔拉12月重新開幕

曼谷安納塔拉12月重新開幕

必勝客5限定優惠開跑

必勝客5限定優惠開跑

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲買1送1優惠

60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

新葡苑天母店港點吃到飽11/3回歸

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

王品「和牛涮」10/27插旗新竹

「薰衣草森林Select北門驛」今開幕

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

10盎司肋眼牛排999元開吃

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

台北慕軒飯店加入萬豪集團

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366