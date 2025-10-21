王品「和牛涮」10/27插旗新竹　火鍋吃到飽最低500元有找

▲和牛火鍋吃到飽「和牛涮」插旗新竹。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下火鍋吃到飽「和牛涮」再展店，品牌日前宣布首度進軍新竹地區，竹北光明店10月27日開幕，加入官方LINE領取指定優惠券，可以免費品嚐A5和牛壽喜燒。

和牛涮主打火鍋吃到飽，依餐價供應國產豬肉、雞肉、美牛、澳洲和牛，以及頂級日本A5和牛，套餐方案從400多元至1800多元。除了肉品無限享用，自助吧還有超過70種食材無限供應，選擇指定套餐或更高價位，還能享有炙燒和牛壽司與鯛魚燒吃到飽。

▲和牛涮日式鍋物放題主打火鍋吃到飽，依套餐價格不同，能享用的肉品也不同。（圖／王品提供）

和牛涮在全台已有12家分店，日前品牌宣布首度進軍新竹地區，竹北光明店10月27日跟大家見面，同時也推出開幕優惠，只要加入和牛涮官方LINE領取指定優惠券，就可以免費品嚐A5和牛壽喜燒。

▲森森燒肉推出全新品牌「燒肉Queen」。（圖／森森燒肉提供）

另外，森森燒肉推出全新品牌「燒肉Queen」，首店落腳桃園，目前試營運中，主打精緻燒肉套餐+自助吧吃到飽+調酒無限暢飲，菜單除了牛豬雙拼是單人套餐（1000元）外，其他如饕客牛豚、鹽燒厚豚、伊比利豚、煙燻牛、和牛等套餐都是2人至3人套餐，2人套餐價格1580元至2980元，3人套餐2370元至2820元。

▲「燒肉Queen」可享自助吧吃到飽、調酒無限暢飲。（圖／森森燒肉提供）

在燒肉Queen點用套餐，就能免費享用自助吧吃到飽、調酒無限暢飲，餐後還能玩趣味扭蛋機，免費體驗宇宙塔羅牌。現場自助吧包含沙拉吧、漬物區及薄餅熟食區，佛卡夏、鳳梨起司薄餅、青醬起司薄餅等特色熟食通通吃到飽。