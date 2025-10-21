ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東京車站最美金色燈海！有史上最大聖誕市集　還有迪士尼裝飾

▲▼東京丸之內點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京丸之內點燈。上圖為過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

年末到來，每年約從11月起至隔年2月左右，日本各地都可看到夢幻燈海讓夜色更加璀璨。東京車站旁每年例行的「丸之內點燈」，今年與迪士尼合作，在燈海中可看到米奇與他的好朋友的人物裝飾，從11月13日起至明年2月15日為止，陪伴旅客度過浪漫夜晚。

今年邁入第24屆的「丸之內點燈」活動，將從11月13日起登場，長達1.2公里的主要街道，以超過77萬LED燈裝飾路樹，營造出夜晚的光之大道。

▲▼東京丸之內點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有聖誕市集。圖為過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

同時為了迎接聖誕節到來，規劃「Marunouchi Street Park 2025 Winter」活動，在丸之內仲通與行幸通均規劃有聖誕活動，包括在行幸通首次設有聖誕樹，丸之內仲通則打造史上最大規模的聖誕市集，包括餐車在內共設有19個攤位，讓旅客漫步在燈海中感受聖誕氛圍、品嚐特色餐點。

▲▼東京丸之內底燈。（圖／三菱地所株式会社提估）

▲▼東京丸之內點燈將從11月13日登場。（圖／三菱地所株式会社提供）

▲▼東京丸之內底燈。（圖／三菱地所株式会社提估）

此外，主辦單位今年也與迪士尼合作，推出MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」活動，在點燈期間，可看到《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、米奇與他的好朋友們、小熊維尼、《玩具總動員》等人物角色現身燈海中，等待旅客發現。

關鍵字： 東京旅遊 日本旅遊 丸之內點燈 亞洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【空中驚魂】鋰電池機上自燃！行李架噴火乘客嚇傻

推薦閱讀

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

10盎司肋眼牛排999元開吃

10盎司肋眼牛排999元開吃

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

台北慕軒飯店加入萬豪集團

台北慕軒飯店加入萬豪集團

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

曼谷安納塔拉12月重新開幕

曼谷安納塔拉12月重新開幕

必勝客5限定優惠開跑

必勝客5限定優惠開跑

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲買1送1優惠

60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

新葡苑天母店港點吃到飽11/3回歸

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

王品「和牛涮」10/27插旗新竹

「薰衣草森林Select北門驛」今開幕

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

10盎司肋眼牛排999元開吃

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

台北慕軒飯店加入萬豪集團

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366