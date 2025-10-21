東京車站最美金色燈海！有史上最大聖誕市集　還有迪士尼裝飾

▲東京丸之內點燈。上圖為過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

年末到來，每年約從11月起至隔年2月左右，日本各地都可看到夢幻燈海讓夜色更加璀璨。東京車站旁每年例行的「丸之內點燈」，今年與迪士尼合作，在燈海中可看到米奇與他的好朋友的人物裝飾，從11月13日起至明年2月15日為止，陪伴旅客度過浪漫夜晚。

今年邁入第24屆的「丸之內點燈」活動，將從11月13日起登場，長達1.2公里的主要街道，以超過77萬LED燈裝飾路樹，營造出夜晚的光之大道。

▲還有聖誕市集。圖為過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

同時為了迎接聖誕節到來，規劃「Marunouchi Street Park 2025 Winter」活動，在丸之內仲通與行幸通均規劃有聖誕活動，包括在行幸通首次設有聖誕樹，丸之內仲通則打造史上最大規模的聖誕市集，包括餐車在內共設有19個攤位，讓旅客漫步在燈海中感受聖誕氛圍、品嚐特色餐點。

▲▼東京丸之內點燈將從11月13日登場。（圖／三菱地所株式会社提供）

此外，主辦單位今年也與迪士尼合作，推出MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」活動，在點燈期間，可看到《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、米奇與他的好朋友們、小熊維尼、《玩具總動員》等人物角色現身燈海中，等待旅客發現。