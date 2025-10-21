ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
ITF台北旅展優惠先看！首爾滑雪免萬元、沖繩自由配15900元起

▲2025台北國際旅展將於11月7日至10日於南港展覽館舉行。（圖／主辦單位提供）

▲2025台北國際旅展將於11月7日至10日於南港展覽館舉行。（圖／天成飯店集團提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2025台北國際旅展將於11月7日至10日於南港展覽館舉行，今年規模擴大至1,600個攤位，較去年增加100個。主辦方整理出飯店住房、餐券和旅行社優惠精華，民眾可利用農曆新年連假或2026年9個連假規劃出遊、聚餐行程。此外，11月6日前預售票享9折優惠。

▲2025台北國際旅展將於11月7日至10日於南港展覽館舉行。（圖／主辦單位提供）

▲大地酒店「大地湯饗套券」可自由搭配溫泉加美食，圖為獨立湯屋。（圖／大地酒店提供）

飯店住宿優惠
 天成逸旅朋趣豪華露營「雲端號」雙人體驗券每人7,299元，含一泊四食；高雄萬豪酒店推出雙人一泊一食29折優惠，5,500元起。大地酒店展場限定「雙人湯屋90分鐘與下午茶」2,999元；宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出91坪獨棟別墅「雙臥室泳池別墅一泊一食」28,888元起，另加碼自助晚餐券。理想大地渡假飯店則有雙人二泊二食禮券9,999元起。

▲2025台北國際旅展將於11月7日至10日於南港展覽館舉行。（圖／主辦單位提供）

▲圓山大飯店每日上、下午推出限時限量「假日松鶴午晚餐×金龍宵夜雙享券」每張5,699元。（圖／圓山大飯店提供）
飯店餐券優惠
 台北天成大飯店翠庭中餐廳「招牌烤鴨四人合菜券」特價3,980元；圓山大飯店「松鶴午晚餐×金龍宵夜雙享券」5,699元；台北美福大飯店「雙人下午茶餐券」1,711元，四天限量販售。

▲2025台北國際旅展將於11月7日至10日於南港展覽館舉行。（圖／主辦單位提供）

▲KKday推兩人成行海外迷你團，主打行程自由配、專車不併團、司機兼導遊。（圖／KKday提供）
旅行社優惠
 雄獅旅遊推出「世界七大馬拉松跑旅」、「西班牙朝聖之路11日」與探索生態殿堂的「加拉巴哥群島17日」等特色商品；可樂旅遊推出「全球登山健行」，涵蓋親子級和挑戰級行程。

KKday推出2至10人的「KKday迷你團」專案，首推「沖繩4日機加酒＆行程自由配」，每人15,900元起，及「富國島五星機加酒＆旅遊行程5日」每人24,500元起，並加碼抽機票。

其他特惠如可樂旅遊「易起趣濟州5日」兩人同行18,888元起，雄獅旅遊「首爾滑雪4日」9,499元起，易飛網「北越5日」12,900元起，涵蓋下龍灣五星夢幻巡航、河內市區，第二人再享1,000元優惠。

關鍵字： ITF台北國際旅展 2025ITF台北國際旅展 旅展 旅展優惠

