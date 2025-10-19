桃園Xpark冬季換裝2階段亮相　萬聖觸摸箱、冬季戀愛燈光秀一次看

▲Xpark萬聖節限定蝙蝠裝飾。（圖／Xpark提供）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園Xpark今年秋冬正式啟動年度改裝檔期，從即日起推出萬聖節主題展「來自海底深淵的魔鬼召喚」，接著於11月11日至12月31日換上冬季戀人企劃「冬の水族館戀愛物語～大聲說出我愛你」，兩大主題將從驚悚一路接力到浪漫，營造沉浸式體驗。

▲▼萬聖節限定南瓜裝飾；萬聖節改裝亮點為「魔鬼砲彈（紅牙鱗魨）」首度登場。（圖／Xpark提供）



萬聖節主題區新增「魔鬼砲彈」與限定打卡場景

今年萬聖節改裝亮點為新生物「魔鬼砲彈（紅牙鱗魨）」首度登場，館內多處展區同步換上節慶風格，包括迎賓水槽的南瓜燈、溪流水槽的「飼育員骷髏」、深海展區的巨螯蟹與大南瓜佈景等，詭譎的暗潮瀰漫館內，增添神秘與驚喜。

▲活動期間每日限時開放「萬聖觸摸箱」體驗。（圖／Xpark提供）

活動期間每日15:30至16:00開放「萬聖觸摸箱」體驗，由飼育員介紹四眼魚、負子蟾等特別生物，不只能近距離接觸，還能觸摸體驗，感受最真實的「毛骨悚然」，參與者有機會獲得限定明信片。

▲加州海獅化身拉花圖案的「告白拿鐵」。（圖／Xpark提供）

冬季檔主打「海獅戀愛應援」與光影展約會體驗

《冬の水族館戀愛物語》將從11月11日至12月31日接續登場，Xpark將海獅設定為「告白應援使者」，以加州海獅化身拉花圖案，推出限定「告白拿鐵」。改裝核心為與日本光影團隊 NAKED, INC. 合作的沉浸式展區《Ocean of Light》，導入水光投影、聲效與自然光水槽，打造情侶拍照與約會動線。

▲2025台北水舞嘉年華今晚將再現「水火共舞」壓軸。（圖／觀傳局提供）

另外，2025台北水舞嘉年華最終場「追愛音樂祭」將於今（19日）重磅登場，北市觀傳局表示，限定版「人水共舞」與「水火共舞」展演將華麗再現，多組人氣表演團體也齊聚彩虹橋河畔，共度最浪漫的秋夜。

▲2025台北水舞嘉年華最後一天活動安排。（圖／觀傳局提供）

「水火共舞」將在水舞嘉年華今（19日）晚7點壓軸回歸，磅礡水柱與低空煙火交織成繽紛光影，再次點亮水岸夜空；6點30分的「人水共舞」，由YOYO藝人帶來星光踢踏舞與絢麗水舞互動。

觀傳局提醒，為維持觀賞動線與安全，今晚6點45分至7點20分松河街部分路段（中坡北路至水福宮前）將實施車輛管制，僅開放出場不進場；基四門亦於晚間7點至7點20分採管制措施，呼籲民眾依照現場人員指示配合通行。