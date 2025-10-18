比去年花更多！台灣旅客今年7至9月赴日消費破3000億日圓

▲日本穩居台灣人出國首選。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本觀光廳近日公布今年7至9月《訪日外國人消費動向調查》，赴日海外旅客消費總額達2兆1310億日圓，較去年同期成長11.1%，其中台灣人消費總額高達3020億日圓，僅次於中國，更比2024年同期增加10.7%。

根據日本觀光廳的調查指出，今年7至9月，赴日海外旅客消費金額最高的國家地區是中國，以5901億日圓居冠，其次為台灣，第三季消費總額為3020億日圓，接著是美國（2215億日圓）、韓國（2070億日圓）、香港（1139億日圓）。

▲台灣人瘋日本，大阪是最受歡迎的旅遊城市。（圖／記者蔡玟君攝）

不過若以人均旅行支出來看，赴日旅客平均每人花費21萬9000日圓，較去年同期略減0.2%，其中人均消費最高的國家為德國（43萬5512日圓），接著是英國（約36萬日圓）與西班牙（35萬4793日圓）。反之，台灣人平均花費略減1.6%，平均每人赴日花費18萬1248日圓，中國、韓國旅客人均花費也略微減少。

▲今年第三季赴日外國人消費額與2024年對比。（圖／日本觀光廳提供）※點圖放大

個別消費項目來看，旅客支出最多的是住宿費，接著才是購物、餐飲，而與2024年同期相比，住宿與餐飲的佔比增加，購物支出則呈現下降趨勢。

此外，此次調查也首次統計郵輪旅客的平均消費。由於郵輪旅客多在船上住宿與用餐，因此每人每晚的平均支出為3萬336日圓，其中購物支出約2萬7745日圓，佔比最高。