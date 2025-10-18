ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

比去年花更多！台灣旅客今年7至9月赴日消費破3000億日圓

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本穩居台灣人出國首選。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本觀光廳近日公布今年7至9月《訪日外國人消費動向調查》，赴日海外旅客消費總額達2兆1310億日圓，較去年同期成長11.1%，其中台灣人消費總額高達3020億日圓，僅次於中國，更比2024年同期增加10.7%。

根據日本觀光廳的調查指出，今年7至9月，赴日海外旅客消費金額最高的國家地區是中國，以5901億日圓居冠，其次為台灣，第三季消費總額為3020億日圓，接著是美國（2215億日圓）、韓國（2070億日圓）、香港（1139億日圓）。

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣人瘋日本，大阪是最受歡迎的旅遊城市。（圖／記者蔡玟君攝）

不過若以人均旅行支出來看，赴日旅客平均每人花費21萬9000日圓，較去年同期略減0.2%，其中人均消費最高的國家為德國（43萬5512日圓），接著是英國（約36萬日圓）與西班牙（35萬4793日圓）。反之，台灣人平均花費略減1.6%，平均每人赴日花費18萬1248日圓，中國、韓國旅客人均花費也略微減少。

▲▼ 。（）

▲今年第三季赴日外國人消費額與2024年對比。（圖／日本觀光廳提供）※點圖放大

個別消費項目來看，旅客支出最多的是住宿費，接著才是購物、餐飲，而與2024年同期相比，住宿與餐飲的佔比增加，購物支出則呈現下降趨勢。

此外，此次調查也首次統計郵輪旅客的平均消費。由於郵輪旅客多在船上住宿與用餐，因此每人每晚的平均支出為3萬336日圓，其中購物支出約2萬7745日圓，佔比最高。

關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家

推薦閱讀

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

免門票近看F-104G戰機！

免門票近看F-104G戰機！

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

台北-六福村「免費接駁車」啟動

台北-六福村「免費接駁車」啟動

深藏迪化街巷仔內！古早味厚切炸韭菜條

深藏迪化街巷仔內！古早味厚切炸韭菜條

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

高雄最大免費水上樂園10/24試營運

平溪秘境一日遊！漫步無人管理小車站

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

免門票近看F-104G戰機！

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366