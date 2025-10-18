ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
茶湯會悄賣焙茶拿鐵霜淇淋、手做刈包系列　2門市限定

▲▼茶湯會。（圖／茶湯會提供）

▲茶湯會悄悄開賣2款全新美食。（圖／茶湯會提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼現烤雞蛋糕後，台灣手搖飲品牌「茶湯會」悄悄開賣2款全新美食，包括焙茶拿鐵霜淇淋、手做刈包系列，且限於指定門市獨家販售。

茶湯會推出全新「焙茶拿鐵霜淇淋」，選用日本靜岡焙茶粉結合鮮奶製成，每一口都能吃到溫潤焙茶香及乳香，每支售價69元，只在茶湯會台茂店限定提供。

▲▼茶湯會。（圖／茶湯會提供）

▲手做刈包系列一共有9種口味選擇。

同步開賣「手做刈包系列」，一次有9種口味，首推「醬燒起司梅花豬」，選用梅花豬肉搭配新鮮小黃瓜絲、起司片，再淋上日式燒肉醬，並加上花生粉、香菜提香，售價95元；「金沙椒香起司鴨胸」使用濃郁金沙醬搭配煙燻鴨胸肉、起司、新鮮小黃瓜絲，口感微麻微辣，售價109元。

「松露十三香梅花豬」是微辣十三香結合梅花豬肉片、微甜辣碎瓜的組合，售價95元。還有金沙椒香起司梅花豬、金沙椒香起司椒麻雞、松露十三香椒麻雞、金沙椒香起司牛肉、松露十三香鴨胸、醬燒起司鴨胸等選擇，限於茶湯會台中三越店販售，且購買刈包搭配任一杯飲品可享現折10元優惠。

▲▼翰林茶館開賣隱藏版翻轉珍奶。（圖／翰林茶館提供）

▲翰林茶館開賣隱藏版翻轉珍奶。（圖／翰林茶館提供）

另外，翰林茶館近日則低調開賣隱藏版「翻轉珍奶」，以珍珠9、奶茶1的比例打造滿杯珍珠，讓不少網友直呼「終於不用尷尬的說我要單點珍珠了」、「我要喝」、「有密集恐懼症的我還是要喝一杯」，但也有人表示「喝完可能會飽到吐」、「直接飽到明天下午」。

翰林茶館隱藏版珍奶即日起至10月31日於翰林茶館、翰林茶棧全門市限時開賣，且菜單上沒有，需要和店員點，限中杯，內用售價199元、外帶99元。

►漢堡王超浮誇「犇牛堡」限時11天回歸　豪疊10層牛肉下殺46折
►拿坡里「買4送4」慶雙十連假　炸雞、烤翅一次吃 
►三商炸雞買5送5、檸檬雞翅99元　3大國慶優惠明開跑

曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面

親子丼專賣「雞三和」進駐SOGO復興館

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

免門票近看F-104G戰機！

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

台北-六福村「免費接駁車」啟動

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

高雄最大免費水上樂園10/24試營運

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

平溪秘境一日遊！漫步無人管理小車站

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

親子丼專賣「雞三和」進駐SOGO復興館

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

免門票近看F-104G戰機！

