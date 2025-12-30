福壽山莊成「全台最高景觀茶室」　木屋眺望雪山、品茶界LV和糕點

▲「福壽山莊」於12月25日重新見客，目前活化為景觀茶室。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台中報導

塵封13年的山中秘境「福壽山莊」已於12月25日重新開放，搖身一變成為全台最高的景觀茶室，提供精品級糕點、咖啡與茶飲，採預約制，每場次僅開放30席名額，分上午、下午及星空場三個時段。

▲▼在山景的襯托下，品味傳統御用糕點、高山茶和咖啡；珍貴文物可一併參觀。（圖／記者彭懷玉攝）



曾為蔣公行館的福壽山莊承載珍貴歷史記憶，經過整修與再活化後，華麗轉身為融合歷史意涵與茶道美學的空間，讓沉甸甸的歷史不再厚重。福壽山農場副場長張景富表示，為了盡量保持原樣，木頭、玻璃皆未更換，並復刻出十張座椅。

▲福壽山農場找來先總統蔣經國生前愛店「和生御品」，供應毛棗泥、綠豆椪等傳統甜點。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，特別找來先總統蔣經國生前愛店「和生御品」供應毛棗泥、綠豆椪等傳統甜點，另有苗栗三義綠豆糕等，讓旅客細品御用糕點的滋味。

▲雄獅旅遊有結合「福壽山莊」推出系列行程，同團旅客包場，不受外界打擾。（圖／雄獅旅遊提供）



飲品部分，可享用被譽為「茶界 LV」的福壽山烏龍茶，或選擇國姓鄉咖啡豆現磨製作的精品咖啡；每位旅客低消500元，可自糕點中任選三款，搭配一杯飲品。特別推薦坐在戶外躺椅上，欣賞對面雪山主峰與思源埡口，享受被群山環繞的悠然時光。

▲坐在躺椅上，欣賞對面雪山主峰與思源埡口，享受被群山環繞的悠然時光。（圖／記者彭懷玉攝）



山莊景觀同樣亮眼，座落在逾2000公尺高的山巔，經常雲霧繚繞的景觀，彷彿為木屋打上一層馬賽克，縈繞詩情畫意的氛圍。張景富說，待山莊內的茶樹重新茁壯、茂密起來，將為視野增添全新感受。

福壽山莊下午茶席採事先預約制，分別為上午9點至11點30分；下午場1點至3點30分；以及星空場6點30分至8點30分（需滿10位以上預約）。

▲梨山賓館祭出「路遙知馬力」活動，只要居住地距離農場超過50公里者，即贈武陵農場門票。（圖／梨山賓館提供，下同）

另外，迎接2026赤馬年，梨山賓館與武陵農場推出高山賞梅祈福行程，平日一泊二食專案4,350元起，旅人可在海拔2000公尺山上欣賞紅白梅花盛開，並穿上喜氣紅裝迎新年。「山谷燈光節」也延續至1月25日，旅客能在全台最高雪松聖誕樹下許下新年願望。

▲▼梨山賓館豪華雙人房；2025山谷燈光節。（圖／梨山賓館提供）



梨山賓館特別策劃「路遙知馬力」活動，只要居住地距離梨山、武陵、福壽山農場超過50公里以上，入住梨山賓館即贈送武陵農場門票，致敬勇於登高的旅人。為了回饋長輩，凡在一月份上山的60歲以上長輩入住，可享免費升等豪華房的禮遇。

同時，明年1月安排兩場戶外音樂會，1月10日由「福爾摩沙不惑之聲A4s合唱團」演出，17日由大提琴家張正傑於梅花林下演奏，音樂與梅香交織，為馬年初始洗滌心靈。

此外，梨山賓館推出「馬上好運．碼上抽」掃碼活動，獎項包括圍脖、磁鐵、茶包明信片及平日住宿券等，結合美景、音樂與祈福活動，為旅人打造高山上的初春開運之旅。