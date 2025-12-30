築間引進韓國45年名店「中央韓鍋酒舍」　4款醒酒湯380元起

▲築間引進韓國名店「中央韓鍋酒舍」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

築間餐飲集團搶攻韓食市場，首度以代理模式引進海外餐飲品牌，正式將韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」帶進台灣，首店進駐台北信義區ATT 4 FUN，招牌醒酒湯共有4款，價格380元至450元，牛腸火鍋1280元起、牛腩火鍋1180元起。

▲牛腸火鍋。（圖／記者黃士原攝）

中央韓鍋酒舍創立於首爾江南，開業超過45年，以道地醒酒湯與牛腸火鍋聞名，據點遍及韓國主要經濟、文化與商業核心區域，根據韓國營運資料，兩大招牌單月銷量逾6萬碗、日均約2000碗，尖峰時段排隊可達2小時，展現高度人氣與深厚口碑。

▲牛腩湯。（圖／記者黃士原攝）

看好韓食市場，築間餐飲集團趕在年底前引進中央韓鍋酒舍，全台首店選址台北信義區ATT 4 FUN，鎖定都會消費族群與國際客群，提供「牛腸．湯鍋」為核心的韓式湯鍋體驗。築間表示，為了忠實呈現韓國在地傳統風味，韓國總部技術團隊親自來台監製，導入原廠內臟處理技術、多段火候掌控工法與正宗湯底熬製流程，消費者不必飛往韓國，也能在台灣品嚐到道地的韓式醒酒湯。

▲雪濃湯。（圖／記者黃士原攝）

牛腸火鍋（小份1280元、大份1680元）使用的牛腸經過多道繁複工序處理，加入韓國總店秘製辣醬預拌入味，入鍋後內臟膏脂與醬香層層釋放，湯色由清透逐步轉為濃郁紅潤，展現近似奶油般的醇厚口感與鮮辛層次。牛腩火鍋（小份1180元、大份1580元）選用頂級牛肉，搭配自家慢熬高湯。

▲牛內臟湯。（圖／記者黃士原攝）

醒酒湯共有4款，分別是牛腩湯、牛內臟湯、雪濃湯及牛尾湯（價格380元至450元），其中牛內臟湯則以牛骨高湯融合多部位牛雜慢煮，雪濃湯以濃白湯底為核心，骨香與內臟鮮味層層堆疊。

▲醒酒煎餃。（圖／記者黃士原攝）

▲生牛肉拌飯。（圖／記者黃士原攝）

除了牛腸火鍋、醒酒湯，餐廳同時提供多款下酒菜與特色菜，其中「醒酒煎餃」以牛肚湯經典涼拌風味入餡，外皮金黃酥脆、內餡多汁飽滿；「宴會麵」則以鯷魚、昆布與蔬菜熬成澄澈高湯，搭配爽滑素麵與多款配料，象徵祝福與分享。「生牛肉拌飯」則是選用日本F1和牛，經過香油、青梅汁簡單醃製，搭配拌過特製醬汁的米飯。

在進駐台北信義區ATT 4 FUN後，築間集團規劃明年第1季在台北、台中再開2家分店。

▲餐桌區域（用餐有限時）。（圖／記者黃士原攝）

▲早午餐「日出」。（圖／記者黃士原攝）

白霧時光」旗艦概念店位於新板傑仕堡，占地兩百多坪、挑高超過7米、多功能的開放空間，落地窗外綠意盎然，別具度假休閒情趣，現場有手沖咖啡、創意料理、現烤麵包與披薩等，還有微醺酒品，提供消費者全日餐飲生活體驗。

▲美式三重奏，一次可品飲淺、中、深焙3種焙度。（圖／記者黃士原攝）

不同於大眾對過往咖啡館的既定印象，「白霧時光」想要營造一種更自由、更有層次的全新體驗，除了餐桌區域（用餐時光有限時）外，大部分自由區域設置高低階梯座位，重新詮釋咖啡館的使用方程式，讓顧客都能在同一空間中找到最適合自己的角落，彼此互不干擾，卻能共享生活節奏。