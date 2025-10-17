苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營！首創湖上飛索、空中腳踏車

▲苗栗「明德水陸空遊憩區」將從11月1日起試營運。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

苗栗明德水庫有新玩法！歷經三年多規劃與建設，「明德水陸空遊憩區」將從11月1日起試營運，民眾除了可以乘坐環湖遊艇，還能加價在湖上挑戰空中腳踏車、高空飛索，融合水上、陸地與空中的全新景點，預計將成苗栗旅遊新焦點。

▲明德水庫能搭船欣賞湖光山色景觀。（圖／業者提供）



來到明德水庫，遊客不僅能欣賞湖光山色的自然景觀，還可挑戰空中腳踏車、高空飛索，或乘坐環湖遊艇，全新景點將在苗栗明德水庫亮相，一次感受「水上漫遊、空中馳騁、陸地探趣」的多層次體驗。業者表示，新玩法不僅是全台首創，更將成苗栗結合自然生態與創新體驗的新地標。

▲▼空中腳踏車和空中飛索為每人400元，一梯次體驗時間100分鐘。（圖／業者提供）



遊湖船將於11月1日起試營運，分別有海棠茶席體驗和環湖遊覽2路線，一天4班次，航程中將停靠海棠島，遊客可觀賞客家舞蹈劇場演出，並於擂茶大帳內免費品嘗傳統客家擂茶，全程約90至120分鐘，旅程結束後還可選購客家風味伴手禮。

費用部分，試營運期間成人每人350元、12歲以下兒童及65歲以上和身心障礙者為優待票200元，1歲以下嬰孩免票，而空中腳踏車和空中飛索為每人400元，一梯次體驗時間100分鐘，將於明（18日）起開放官網線上訂票。