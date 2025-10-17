ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
有飲「葡萄系列」睽違2年升級回歸　單杯限時9折

▲▼手搖飲品牌「有飲」睽違2年再度推出升級版「有葡同享系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲有飲睽違2年再度推出升級版「有葡同享系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「有飲」睽違2年再度推出升級版「有葡同享系列」，今年選用飽滿台灣巨峰紫葡萄結合優格飲、優多綠茶等打造3款限定飲品，即日起於全門市開賣，還可享單杯限時9折優惠。

▲▼手搖飲品牌「有飲」睽違2年再度推出升級版「有葡同享系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲多肉葡萄綠（左）吃得到果肉；葡萄沙沙Q凍（右）此次新品。

▲▼手搖飲品牌「有飲」睽違2年再度推出升級版「有葡同享系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲酸V葡萄優優為葡萄優格冰沙。

有飲「有葡同享系列」升級回歸，一共有3款飲品選擇，「多肉葡萄綠」使用巨峰葡萄搭配綠茶、多多，大杯售價79元；「酸V葡萄優優」則是搭配濃郁鮮奶、優格打製成清涼葡萄優格冰沙，中杯售價79元；「葡萄沙沙Q凍」為此次新品，選用Q彈茶凍堆疊綿密葡萄冰沙、濃郁奶霜，大杯售價88元。

有葡同享系列即日起於全門市開賣，至10月21日前還可享單杯限時9折優惠。

▲▼翰林茶館開賣隱藏版翻轉珍奶。（圖／翰林茶館提供）

▲翰林茶館開賣隱藏版翻轉珍奶。（圖／翰林茶館提供）

另外，翰林茶館近日則低調開賣隱藏版「翻轉珍奶」，以珍珠9、奶茶1的比例打造滿杯珍珠，讓不少網友直呼「終於不用尷尬的說我要單點珍珠了」、「我要喝」、「有密集恐懼症的我還是要喝一杯」，但也有人表示「喝完可能會飽到吐」、「直接飽到明天下午」。

翰林茶館隱藏版珍奶即日起至10月31日於翰林茶館、翰林茶棧全門市限時開賣，且菜單上沒有，需要和店員點，限中杯，內用售價199元、外帶99元。

