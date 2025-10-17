ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
宜蘭旅宿優惠懶人包！住五星飯店送早午餐　退房後還能泡大眾湯

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

年度旅遊盛事「2025 ITF台北國際旅展」將從11月7日至11日於南港展覽館登場，各大飯店也搶先推出線上旅展。本篇就整理出宜蘭飯店業者的住宿優惠，想要小資入住特色飯店可要把握此次旅展優惠。

宜蘭綠舞國際觀光飯店

宜蘭綠舞即日起推出線上旅展，今年豪華庭園Villa與豪華湖畔Villa祭出旅展獨家優惠，贈送二人免費入住，再享日式體驗5選2及虛擬高爾夫，總價值高達1萬2248元；周一至周四入住再加贈經典三選一。凡於旅展現場及線上旅展單筆消費住宿券達滿2萬，就能參與價值5萬7200元的「豪華湖畔Villa住宿券」抽獎，最後將抽出兩位幸運兒。

宜蘭綠舞飯店是全台唯一的日式主題園區，打造一站式度假體驗。今年旅展推出多種住宿券優惠，如雙人出遊推薦「玥」雙人極景客房，一泊一食5388元起、一泊二食6788元起；親子或好友結伴首選「嵐」家庭四人房，住宿券每張7788元起，每人最低不到1950元。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪長榮鳳凰酒店

礁溪長榮鳳凰酒店線上旅展已經開跑，祭出住宿、餐飲、泡湯超值票券，折扣最低下殺至37折。「高級洋式客房雙人一泊二食」每張8388元，享買7張再送1張純住房住宿券；平日純住房套票組五張2萬9990元起，買七套再送一套，平均每晚5248元。

值得一提的是，凡持本次旅展一泊二食住宿券入住假日，不僅可升等享用酒店新推出、以頂級食材精心打造的奢華早午餐，於11月10日前完成訂房並入住，可享旺日與跨年加價費用減半，其中跨年夜入住更是超值，每房每晚只需多加1500元，即可享受跨年假期歡樂氛圍。

泡湯券同樣推出超值組合，平日SPA泡湯通用券一組六張原價6000元，旅展下殺僅2988元，平均每張不到500元即可暢享全館SPA設施，兩張還可升級原價3000元的雙人湯屋，90分鐘獨享專屬湯泉時光。

另有平日純享湯屋券雙人只要1200元，讓旅客以實惠價格享受頂級湯屋體驗；若想同時滿足味蕾，更可選擇結合SPA與桂冠自助餐的一日遊券，每張1198元起，即可一次擁有身心放鬆與美食饗宴。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪冠翔泉旅

礁溪冠翔泉旅今年首次參加ITF台北國際旅展，並從10月27日起至11月16日推出線上旅展。此次旅展住宿券最低下殺至38折，「一泊一食住宿券」優惠價4588元，包含雙人住宿及雙人早餐，且退房後還可使用泉境設施到下午6點，另有「一泊二食住宿券」6288元。

一日小旅行的「泉境一日券」，泡湯+用餐一套4200元，享買5送1。此外「植癒湯屋饗食券」雙人湯屋加上雙人用餐2588元，還有「泉境SPA券」。

▲▼礁溪晶泉丰旅。（圖／晶泉丰旅提供）

▲▼礁溪晶泉丰旅。（圖／晶泉丰旅提供）

▲▼礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

晶華酒店集團

晶華集團即日起至11月10日推出線上旅展，今年強打的商品為每張售價3000元、可依不同張數任選入住晶華、晶英、晶泉、捷絲旅的「集團聯合住宿券」，並加碼「買十送一」。

今年全新推出的「環遊晶華．集團聯合住宿券」是集團旗下各酒店共同銷售的唯一一款住宿商品，每張3000元、使用一張可以任選全台八間捷絲旅入住，或是加價下榻台南晶英或是台北晶華；使用二張則有秋冬溫泉之旅的最佳目的地--北投、礁溪晶泉丰旅可以選擇。

