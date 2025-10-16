發票號碼中「3個3」全桌7折　森森燒肉感謝祭開跑

▲森森燒肉感謝祭開跑。（圖／森森燒肉提供）

記者黃士原／台北報導

「森森燒肉」感謝祭開跑，憑任一餐廳發票可享9折，若號碼對中「1個3」可打85折，如果有「3個3」以上，全桌7折優惠。此外，點用指定套餐，可參加「Mori魔力牌」撲克牌抽獎活動，最大獎直接「免單」整桌吃免錢。

森森燒肉感謝祭即日起至11月30日登場，憑任一餐廳發票（不限時間、不限紙本或載具形式之正本）來店用餐享9折優惠，發票號碼有「1個3」打85折，對中「3個3」以上享全桌7折（每店每日限量100組，需提前電話訂位並告知活動）。

▲森森燒肉被網友戲稱「被燒肉耽誤的甜點店」，近期新推2款口味的法式甜甜圈（原味、可可）。（圖／森森燒肉提供）

此外，點用指定套餐可參加「Mori魔力牌」撲克牌抽獎活動，4種花色對應不同好禮，包含肉品、海鮮、主題套餐等通通有機會拿到，抽中「Mori匠魔力牌」直接「免單」，整桌吃免錢（折抵金額上限15,000元）。

由於甜點櫃提供超過10種的精緻甜點，森森燒肉被網友戲稱「被燒肉耽誤的甜點店」，近期新推2款口味的法式甜甜圈（原味、可可），外酥內Q，搭配爆量卡士達內餡，甜而不膩。

▲福勝亭「開運豬排定食」。（圖／三商餐飲提供）

另外，才剛結束會員日活動，福勝亭接著推出周年慶活動，明天起至10月26日（連續11天），開運豬排、鮮嫩炸雞柳、黃金魚排等3款定食特價179元，對比原價220元，現省41元。內用還享白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，是學生、上班族與家庭聚餐最實在的選擇。