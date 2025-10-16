ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

發票號碼中「3個3」全桌7折　森森燒肉感謝祭開跑

▲森森燒肉。（圖／森森燒肉提供）

▲森森燒肉感謝祭開跑。（圖／森森燒肉提供）

記者黃士原／台北報導

「森森燒肉」感謝祭開跑，憑任一餐廳發票可享9折，若號碼對中「1個3」可打85折，如果有「3個3」以上，全桌7折優惠。此外，點用指定套餐，可參加「Mori魔力牌」撲克牌抽獎活動，最大獎直接「免單」整桌吃免錢。

森森燒肉感謝祭即日起至11月30日登場，憑任一餐廳發票（不限時間、不限紙本或載具形式之正本）來店用餐享9折優惠，發票號碼有「1個3」打85折，對中「3個3」以上享全桌7折（每店每日限量100組，需提前電話訂位並告知活動）。

▲森森燒肉被網友戲稱「被燒肉耽誤的甜點店」，近期新推2款口味的法式甜甜圈（原味、可可）。。（圖／森森燒肉提供）

▲森森燒肉被網友戲稱「被燒肉耽誤的甜點店」，近期新推2款口味的法式甜甜圈（原味、可可）。（圖／森森燒肉提供）

此外，點用指定套餐可參加「Mori魔力牌」撲克牌抽獎活動，4種花色對應不同好禮，包含肉品、海鮮、主題套餐等通通有機會拿到，抽中「Mori匠魔力牌」直接「免單」，整桌吃免錢（折抵金額上限15,000元）。

由於甜點櫃提供超過10種的精緻甜點，森森燒肉被網友戲稱「被燒肉耽誤的甜點店」，近期新推2款口味的法式甜甜圈（原味、可可），外酥內Q，搭配爆量卡士達內餡，甜而不膩。

▲福勝亭「開運豬排定食」。（圖／三商餐飲提供）

另外，才剛結束會員日活動，福勝亭接著推出周年慶活動，明天起至10月26日（連續11天），開運豬排、鮮嫩炸雞柳、黃金魚排等3款定食特價179元，對比原價220元，現省41元。內用還享白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，是學生、上班族與家庭聚餐最實在的選擇。

關鍵字： 美食雲 發票號碼 森森燒肉 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

推薦閱讀

發票號碼中「3個3」全桌7折

發票號碼中「3個3」全桌7折

英格莉莉插旗板橋大遠百

英格莉莉插旗板橋大遠百

平溪秘境一日遊！漫步無人管理小車站

平溪秘境一日遊！漫步無人管理小車站

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

探索廚房改裝回歸！必吃菜色一次看

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

明德水庫自行車暨環湖步道明年底完工

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

發票號碼中「3個3」全桌7折

英格莉莉插旗板橋大遠百

平溪秘境一日遊！漫步無人管理小車站

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366