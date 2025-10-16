翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」　網驚呼：會飽到吐

▲翰林茶館悄悄推出隱藏版「翻轉珍奶」。（圖／翰林茶館提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

7-11開賣「統一翻轉布丁」造成轟動，民眾出現搶購潮，都想一嚐超厚焦糖的滋味。手搖飲「翰林茶館」近日也悄悄推出隱藏版「翻轉珍奶」，9:1的珍珠+奶茶比例，整杯幾乎全是珍珠，讓不少人大喊「珍珠自由」、「這個我喜歡」、「喝完可能會飽到吐」，掀起超高討論度。

▲隱藏版珍奶比例為珍珠9、奶茶1。

翰林茶館低調開賣「隱藏版翻轉珍奶」，有網友在Threads大方分享照片並直呼：「這珍珠也太爆炸多！」可以看到整杯幾乎滿滿都是珍珠，僅剩一點點奶茶，超吸睛的滿杯珍珠引發討論。不少人留言「終於不用尷尬的說我要單點珍珠了」、「我要喝」、「有密集恐懼症的我還是要喝一杯」，也有網友表示「喝完可能會飽到吐」、「直接飽到明天下午」。

對此，業者透露「隱藏版珍奶」比例為珍珠9、奶茶1，即日起至10月31日於翰林茶館、翰林茶棧全門市限時開賣，且菜單上沒有，需要和店員點，限中杯，內用售價199元、外帶99元。

▲可不可熟成紅茶開賣升級版「白玉蕎麥凍珈琲冰淇淋」。（圖／可不可熟成紅茶提供，下同）

▲加碼推出全新配料「榛果蕎麥凍」。

另外，可不可熟成紅茶10月開賣即爆紅的「白玉珈琲雪藏冰淇淋」即日起也推出第2彈升級版，全新「白玉蕎麥凍珈琲冰淇淋」除了吃得到香醇咖啡冰淇淋、Q彈白玉，更加入榛果蕎麥凍增添口感，且升級雙料不加價，單點售價49元、2份特價88元。

珈琲雪藏冰淇淋則同步開放加入全品項飲品，每份售價25元，限大杯冷飲，推薦搭配飲品包括白玉歐蕾、熟成榛果歐蕾、胭脂奶茶、太妃熟成。

加碼全新配料「榛果蕎麥凍」，手作蕎麥凍口感滑嫩，結合焙糖榛果香氣，入口又帶有淡淡穀香，且開放全品項皆可加，每份售價15元，推薦搭配飲品包括春芽奶茶、輕纖穀奈茶、冷露歐蕾。