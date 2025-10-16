ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

亞尼克萬聖節系列甜點開賣　有鬼精靈巧克力塔、木乃伊磅蛋糕

▲▼亞尼克萬聖節甜點。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克最新萬聖節甜點一次看。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接今年萬聖節，亞尼克打造一系列超萌頑皮造型甜點，包括木乃伊、萬餓蝙蝠、搗蛋南瓜、鬼精靈全變身成蛋糕及點心，即日起正式開賣，至10月31日前凡購買指定萬聖點心系列還送手指餅乾。

▲▼亞尼克萬聖節甜點。（圖／亞尼克提供）

▲▼「萬聖頑皮黑酷曲（上）」；「偷心可可木乃伊（下）」。

▲▼亞尼克萬聖節甜點。（圖／亞尼克提供）

亞尼克萬聖節限定甜點來了，首推全新「萬聖頑皮黑酷曲」，選用可愛又搞怪的表情搭配特黑泡芙蛋糕，還吃得到OREO巧克力酥餅、OREO餅乾，並結合北海道奶霜，打造豐富口感，6吋售價485元；「偷心可可木乃伊」則把巧克力磅蛋糕變身成木乃伊模樣，搭配巧克力奶霜及綜合野莓果餡，售價168元。

▲▼亞尼克萬聖節甜點。（圖／亞尼克提供）

▲超可愛鬼精靈派對回歸。

敲碗回歸的「迷你鬼精靈派對」，可愛精靈造型搭配貝可拉73%巧克力甘納許結合杏仁塔皮，還加入北海道奶霜、巧克力奶霜，售價179元；年年熱賣「萬聖點心杯」則是以焦糖蒸布丁滑順口感搭配北海道奶霜，再點綴新鮮水果，每杯售價279元，10月18日開賣。

▲▼亞尼克萬聖節甜點。（圖／亞尼克提供）

▲全新萬聖法式蛋白餅有2款造型。

▲▼亞尼克萬聖節甜點。（圖／亞尼克提供）

▲凡購買2件萬聖點心就送萬聖魔幻指尖4入組綜合1份。

另外，還有全新萬聖法式蛋白餅（科學怪熊／船長鬼鬼）、回歸「萬聖魔幻指尖」，以及萬聖糖霜餅乾（搗蛋南瓜／萬餓蝙蝠／調皮幽靈）等選擇。

即日起凡購買2件萬聖點心系列（含萬聖魔幻指尖4入組、萬聖糖霜餅乾、萬聖法式蛋白餅）即送「萬聖魔幻指尖4入組（綜合）」1份。

▲▼COLD STONE推萬聖節限定「酷黑紅絲絨」；冬季限定「極濃巧克力系列」加碼升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE推出萬聖節限定冰品「酷黑紅絲絨」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼COLD STONE推萬聖節限定「酷黑紅絲絨」；冬季限定「極濃巧克力系列」加碼升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲極濃巧克力冰淇淋升級回歸。

COLD STONE至11月6日前也推出萬聖節限定冰品「酷黑紅絲絨」，選用極濃黑玫瑰鹽冰淇淋做為基底拌入黑可可餅乾，再淋上巧克力醬，最後點綴紅絲絨蛋糕，口感鹹甜，尤其搭配限量回歸的「極黑脆餅」更吸睛。

冬季限定經典「極濃巧克力冰淇淋」同步升級登場，加入可可粉增添濃郁苦甜滋味，一共有3款組合，「開心極濃巧」加入焦糖醬、比利時焦糖脆餅搭配開心果碎粒；「QQ極濃巧」拌入草莓、OREO餅乾，再撒上Q彈小麻糬及極濃巧克力粉；「紅絲絨極濃巧」結合巧克力醬、酥脆餅乾，最後放上紅絲絨蛋糕，限時販售至2026年1月8日。

【你可能也想看】

►漢堡王超浮誇「犇牛堡」限時11天回歸　豪疊10層牛肉下殺46折
►拿坡里「買4送4」慶雙十連假　炸雞、烤翅一次吃 
►三商炸雞買5送5、檸檬雞翅99元　3大國慶優惠明開跑

關鍵字： 美食情報 美食雲 亞尼克 萬聖節 COLD STONE

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【館長直奔新北檢】刑事局90分鐘應訊完：不知道會不會被羈押

推薦閱讀

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

保留江戶時代老倉庫的原汁原味！

保留江戶時代老倉庫的原汁原味！

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

亞尼克萬聖節限定甜點開賣

亞尼克萬聖節限定甜點開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

探索廚房改裝回歸！必吃菜色一次看

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

賞玩漆藝！虹夕諾雅谷關冬日專案先看

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

保留江戶時代老倉庫的原汁原味！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366