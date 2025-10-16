亞尼克萬聖節系列甜點開賣　有鬼精靈巧克力塔、木乃伊磅蛋糕

▲亞尼克最新萬聖節甜點一次看。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接今年萬聖節，亞尼克打造一系列超萌頑皮造型甜點，包括木乃伊、萬餓蝙蝠、搗蛋南瓜、鬼精靈全變身成蛋糕及點心，即日起正式開賣，至10月31日前凡購買指定萬聖點心系列還送手指餅乾。

▲▼「萬聖頑皮黑酷曲（上）」；「偷心可可木乃伊（下）」。

亞尼克萬聖節限定甜點來了，首推全新「萬聖頑皮黑酷曲」，選用可愛又搞怪的表情搭配特黑泡芙蛋糕，還吃得到OREO巧克力酥餅、OREO餅乾，並結合北海道奶霜，打造豐富口感，6吋售價485元；「偷心可可木乃伊」則把巧克力磅蛋糕變身成木乃伊模樣，搭配巧克力奶霜及綜合野莓果餡，售價168元。

▲超可愛鬼精靈派對回歸。

敲碗回歸的「迷你鬼精靈派對」，可愛精靈造型搭配貝可拉73%巧克力甘納許結合杏仁塔皮，還加入北海道奶霜、巧克力奶霜，售價179元；年年熱賣「萬聖點心杯」則是以焦糖蒸布丁滑順口感搭配北海道奶霜，再點綴新鮮水果，每杯售價279元，10月18日開賣。

▲全新萬聖法式蛋白餅有2款造型。

▲凡購買2件萬聖點心就送萬聖魔幻指尖4入組綜合1份。

另外，還有全新萬聖法式蛋白餅（科學怪熊／船長鬼鬼）、回歸「萬聖魔幻指尖」，以及萬聖糖霜餅乾（搗蛋南瓜／萬餓蝙蝠／調皮幽靈）等選擇。

即日起凡購買2件萬聖點心系列（含萬聖魔幻指尖4入組、萬聖糖霜餅乾、萬聖法式蛋白餅）即送「萬聖魔幻指尖4入組（綜合）」1份。

▲COLD STONE推出萬聖節限定冰品「酷黑紅絲絨」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲極濃巧克力冰淇淋升級回歸。

COLD STONE至11月6日前也推出萬聖節限定冰品「酷黑紅絲絨」，選用極濃黑玫瑰鹽冰淇淋做為基底拌入黑可可餅乾，再淋上巧克力醬，最後點綴紅絲絨蛋糕，口感鹹甜，尤其搭配限量回歸的「極黑脆餅」更吸睛。

冬季限定經典「極濃巧克力冰淇淋」同步升級登場，加入可可粉增添濃郁苦甜滋味，一共有3款組合，「開心極濃巧」加入焦糖醬、比利時焦糖脆餅搭配開心果碎粒；「QQ極濃巧」拌入草莓、OREO餅乾，再撒上Q彈小麻糬及極濃巧克力粉；「紅絲絨極濃巧」結合巧克力醬、酥脆餅乾，最後放上紅絲絨蛋糕，限時販售至2026年1月8日。