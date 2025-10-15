開運豬排定食現省41元　福勝亭周年慶優惠連推11天

▲福勝亭「開運豬排定食」。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

福勝亭周年慶明天登場，連續11天開運豬排等3款定食全部特價179元，而且白飯、高麗菜絲、味噌湯都能吃到飽。另外，西堤牛排即日起不僅推出多款新菜，10月31日前身著趣味萬聖節變裝，到店內用2客套餐就招待「BBQ醬烤起司炸雞」。

才剛結束會員日活動，福勝亭接著推出周年慶活動，明天起至10月26日（連續11天），開運豬排、鮮嫩炸雞柳、黃金魚排等3款定食特價179元，對比原價220元，現省41元。內用還享白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，是學生、上班族與家庭聚餐最實在的選擇。

▲BBQ醬烤起司炸雞。（圖／王品提供）

另外，又到了大展創意的萬聖節，西堤牛排即日起不僅推出多款新菜，10月31日前身著趣味萬聖節變裝，到店內用2客套餐就招待「BBQ醬烤起司炸雞」1份。10月17日至10月31日，品田牧場打造節日限定的「蘋果鬼鬼和霜淇淋」甜點組合，選用蘋果包子搭配軟糖大眼扮成可愛鬼鬼，伴隨黑糖霜淇淋一起上桌搞怪，內用消費任一套餐，加價59元就能擁有。

▲梁社漢排骨推出番茄牛三寶麵。（圖／八方雲集提供）

八方雲集旗下品牌梁社漢排骨看準秋冬消費者對熱食熱湯的消費習慣，日前推出新品「番茄牛三寶麵」，以紅燒湯頭融合番茄的酸甜滋味，搭配南僑集團皇家可口的讚岐烏龍熟麵，新品嚐鮮價每碗195元，於全台梁社漢排骨門市同步開賣。